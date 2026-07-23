防弾チョッキと同じ素材 断線しにくくやわらかいUSBケーブル オウルテックから

シリコン素材でしなやかに カラー展開も4色

「超タフUSBケーブル」シリーズ

折り曲げても断線しにくい

OWL-CBA6ACシリーズ（1680円から）

OWL-CBA6CCシリーズ（1980円から）

OWL-CBA6ALシリーズ（2380円から）

OWL-CBA6CLシリーズ（2780円から）

オウルテックは7月22日、高い耐久性が特徴の「超タフUSBケーブル」シリーズから、利便性を向上させた新製品4モデルを発売した。「超タフUSBケーブル」は、12万回以上の屈曲試験をクリアした耐久性が売りのシリーズだ。コネクタの付け根にスリットを設けることで、屈曲による負荷も軽減している。新製品は、防弾チョッキにも使われているアラミド繊維を表面に活用しながら、さらにシリコン素材を使用。耐久性を維持しながら、しなやかで取り回しの良い仕様となっている。バリエーションはUSB Type-A to USB Type-Cケーブルの「OWL-CBA6ACシリーズ」、USB Type-C to USB Type-Cケーブルの「OWL-CBA6CCシリーズ」、USB Type-A to Lightningケーブルの「OWL-CBA6ALシリーズ」、USB Type-C to Lightningケーブルの「OWL-CBA6CLシリーズ」の4種類。Lightning対応ケーブルはホワイトのみ、「OWL-CBA6ACシリーズ」「OWL-CBA6CCシリーズ」は、ブラック、ホワイト、ブルー、パープルの4色展開。それぞれ、ケーブル長も選択可能だ。このほか、収納に便利なケーブルバンドや3年保証が付属する。