2026.7.16 18:00売れ筋速報
パナソニックが1位から6位までを占める、26年6月に売れたミニコンポTOP10
「BCNランキング」2026年6月の月次集計データによると、ミニコンポの実売台数ランキングは以下の通りとなった。写真ギャラリー
1位 コンパクトステレオシステム ブラック
SC-HC320-K（パナソニック）
2位 CDステレオシステム
SC-PMX90-S（パナソニック）
3位 コンパクトステレオシステム ブラック
SC-HC420-K（パナソニック）
4位 コンパクトステレオシステム ホワイト
SC-HC320-W（パナソニック）
5位 CDステレオシステム
SC-PM270-S（パナソニック）
6位 コンパクトステレオシステム シルバー
SC-HC420-S（パナソニック）
7位 Victor WOOD CONE コンパクトコンポーネントシステム
EX-D6（JVCケンウッド）
8位 CDステレオシステム
SC-PMX900-S（パナソニック）
9位 JVC コンパクトコンポーネントシステム
NX-W30（JVCケンウッド）
10位 AUREX スリム型サウンドシステム ブラック
AX-WSS60(K)（東芝ライフスタイル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 コンパクトステレオシステム ブラック
SC-HC320-K（パナソニック）
2位 CDステレオシステム
SC-PMX90-S（パナソニック）
3位 コンパクトステレオシステム ブラック
SC-HC420-K（パナソニック）
4位 コンパクトステレオシステム ホワイト
SC-HC320-W（パナソニック）
5位 CDステレオシステム
SC-PM270-S（パナソニック）
6位 コンパクトステレオシステム シルバー
SC-HC420-S（パナソニック）
7位 Victor WOOD CONE コンパクトコンポーネントシステム
EX-D6（JVCケンウッド）
8位 CDステレオシステム
SC-PMX900-S（パナソニック）
9位 JVC コンパクトコンポーネントシステム
NX-W30（JVCケンウッド）
10位 AUREX スリム型サウンドシステム ブラック
AX-WSS60(K)（東芝ライフスタイル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
注目の記事
【実売データでわかる売れ筋ランキング（1位～20位）】（毎週木曜日更新） 「空間で鳴らす楽しさ」をもう一度、ソニーが「ULT」で開くワイヤレススピーカーの新潮流 奥行95mmのスリム設計 置き場所自由の多機能ミニコンポ 東芝ライフスタイル「AX-WSS60」
外部リンク
BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/ デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735
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