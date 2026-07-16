パナソニックが1位から6位までを占める、26年6月に売れたミニコンポTOP10

SC-HC320-K

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年6月の月次集計データによると、ミニコンポの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 コンパクトステレオシステム ブラックSC-HC320-K（パナソニック）2位 CDステレオシステムSC-PMX90-S（パナソニック）3位 コンパクトステレオシステム ブラックSC-HC420-K（パナソニック）4位 コンパクトステレオシステム ホワイトSC-HC320-W（パナソニック）5位 CDステレオシステムSC-PM270-S（パナソニック）6位 コンパクトステレオシステム シルバーSC-HC420-S（パナソニック）7位 Victor WOOD CONE コンパクトコンポーネントシステムEX-D6（JVCケンウッド）8位 CDステレオシステムSC-PMX900-S（パナソニック）9位 JVC コンパクトコンポーネントシステムNX-W30（JVCケンウッド）10位 AUREX スリム型サウンドシステム ブラックAX-WSS60(K)（東芝ライフスタイル）