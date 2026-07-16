2026.7.16 18:00

売れ筋速報

パナソニックが1位から6位までを占める、26年6月に売れたミニコンポTOP10

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　「BCNランキング」2026年6月の月次集計データによると、ミニコンポの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　コンパクトステレオシステム ブラック
SC-HC320-K（パナソニック）

2位　CDステレオシステム
SC-PMX90-S（パナソニック）

3位　コンパクトステレオシステム ブラック
SC-HC420-K（パナソニック）

4位　コンパクトステレオシステム ホワイト
SC-HC320-W（パナソニック）

5位　CDステレオシステム
SC-PM270-S（パナソニック）

6位　コンパクトステレオシステム シルバー
SC-HC420-S（パナソニック）

7位　Victor WOOD CONE コンパクトコンポーネントシステム
EX-D6（JVCケンウッド）

8位　CDステレオシステム
SC-PMX900-S（パナソニック）

9位　JVC コンパクトコンポーネントシステム
NX-W30（JVCケンウッド）

10位　AUREX スリム型サウンドシステム ブラック
AX-WSS60(K)（東芝ライフスタイル）
 
SC-HC320-K


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
写真ギャラリー

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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外部リンク

BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/ デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735
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