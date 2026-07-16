PIXPRO FZ55 ブラックが連続首位　コンデジ人気ランキングTOP10　2026/7/16

KODAK PIXPRO FZ55 ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年7月6日～12日の日次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンデジ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 KODAK PIXPRO FZ55 ブラックFZ55(BK)（JK Imaging）2位 KODAK PIXPRO C1 ブラックC1(BK)（JK Imaging）3位 LUMIX TZ99 ブラックDC-TZ99-K（パナソニック）4位 IXY 650 m シルバーIXY650M(SL)（キヤノン）5位 KODAK PIXPRO C1 ブラウンC1(BN)（JK Imaging）6位 IXY 650 m ブラックIXY650M(BK)（キヤノン）7位 OM SYSTEM Tough TG-7 ブラックTG-7(BLK)（OMデジタルソリューションズ）8位 KODAK PIXPRO WPZ2WPZ2（JK Imaging）9位 instax mini Evo Blackinstax mini Evo Black（富士フイルム）10位 OM SYSTEM Tough TG-7 レッドTG-7(RED)（OMデジタルソリューションズ）