2026.7.18 07:00

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日常使いでも便利 キーエンスが作ったペルチェ素子搭載の空調ウェア 業界初の半固体電池採用

扇風機

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　工場自動化関連事業を手掛けるキーエンスの新規事業会社メイカーズは7月16日、業界初となる半固体モバイルバッテリー採用空調ウェア「HVACウェア HV-ACシリーズ」をAmazon.co.jpで発売した。

オールシーズン使える万能仕様 マンパデザインでスタイリッシュさを演出

HVACウェア HV-ACシリーズ

　新製品は、半固体電池、静音遠心ファン、大型ペルチェを採用したハイブリッド冷却ウェア。円周方向に風を送る遠心ファン、ペルチェインナーとファンアウターの二重構造を採用することで、大風量を必要とせず、体に沿って風が循環し服が膨らみにくい。また、静音ファンは会話の妨げにもなりにくい。
 
ペルチェ素子を採用
 
服が膨らみにくい

　HVACは、ビルや工場の空調制御用語「Heating, Ventilation, and Air Conditioning」の略。暖房・換気・空調を1着で実現するメイカーズ初の空調ウェアとなる。

　脇下・首下の太い動脈付近にペルチェ素子を3基配置し、体の内部（深部体温）を効率よく下げ、熱中症のリスクを緩和。さらに、二重のウェア構造により、ペルチェ部分が肌から離れることなく、冷却効率を維持できる。なお、ペルチェの排熱を外へ逃がす機構を搭載しているため、排熱がこもることはない。
 
ペルチェ素子を3基配置
 
排熱構造を採用

　搭載バッテリーは「半固体モバイルバッテリーSOLIDZ」を採用。ハンマー衝撃試験や釘差し試験、切断試験、車での踏みつけ試験などを通過しており、現場での使用を想定した設計だ。ウェアの左右に二つのバッテリーを取り付けることで、静音ファンと大型ペルチェがそれぞれ独立駆動を行う。重量バランスを維持できるとともに、消費電力の大きい大型ペルチェのバッテリーが先に切れても、静音ファンは止まることはない。なお、全体の稼働時間は約5.5時間で、ペルチェのみの場合は弱で約115分。
 
各種試験を通過し安全性を証明
 
二つのモバ充でペルチェとファンが独立駆動

　外観は、マウンテンパーカーデザインでスタイリッシュさを演出。フードはスナップボタンで取り外し可能で、街ではすっきりしたシルエットになる。ペルチェインナーベストもボタンで取り外し可能で、汗が付きやすいインナーだけを単独で洗濯可能だ。すべて取り外せば、撥水・UVプロテクト対応のウィンドブレーカーとして活用できる。現場使用を念頭とした製品ではあるが、日常でも使いたくなる機能性を備えている。
 
フードは取り外し可能
 
袖も取り外せる
 
使用イメージ

　このほか、ウェア裏の排熱ファスナーを締め、ペルチェ素子を温熱モードに切り替えれば、肌寒い季節でも着用が可能。ペルチェ素子は、季節や体調に合わせて位置を変えられる。

　サイズは、M、L、XLの3サイズを展開し、基本セットが3万9850円。ウェア単体、ファン＆ペルチェユニット、モバイルバッテリーをそれぞれ単体で購入することも可能だ。
写真ギャラリー

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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メイカーズ＝https://www.makerz.co.jp/
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