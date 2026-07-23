2026.7.23 06:00

スマホ・PC

PC・スマホ 両方の画面を一度に見たい！モニター横にスマホを並べられるホルダーがサンワサプライから登場

スマートフォンアクセサリ

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　サンワサプライは7月22日、ノートPCの画面横にスマートフォンを固定できるスマホホルダー「200-STN098SVN」を直販サイト「サンワダイレクト」で発売した。価格は2255円。

スマホとPC 両方の画面確認に便利なホルダー登場

縦でも横でも使える 折りたためて取り外せるから持ち運びもしやすい

　新製品は、ノートPCやモニターの画面横に取り付けることで、PCの画面から視線を大きくそらすことなく、スマホの通知や着信を確認できるようになるスマホホルダー。
 
200-STN098SVN

　ノートPCなどのモニター裏に「取り付けベース」を貼り付けるだけで利用可能。270度の無段階調整機能を備え、MagSafe対応スマホならそのまま磁力で固定できる。ホルダー部分も360度回転に対応し、横向きでも利用可能だ。
 
画面裏に貼り付けるだけ
 
スマホとPC 両方の画面を確認するのに便利
 
縦でも横でも使える

　ホルダー本体の厚みは約0.7mmと薄型。ベースから本体を取り外し、折りたためるので、持ち運びは簡単だ。
 
使わないときは折りたためる
 
ベースから取り外せば持ち運びも簡単

　なお、MagSafe非対応用のマグネットリング、貼って剥がせる透明シール4枚が付属。粘着面を直接貼り付けたくない社用スマホ・PCにも安心して使える。
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サンワダイレクト＝https://direct.sanwa.co.jp
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