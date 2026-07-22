「空間オーディオ」対応ワイヤレススピーカー「DENON HOME 200／400／600」、一般販売開始

DENON HOME 200／400／600

事前のクラウドファンディングで目標金額の5603％達成！

インテリアに美しく調和するデザイン。カラーはそれぞれ2色

（画像はDENON HOME 200）

ディーアンドエムホールディングスは、新しい音楽のトレンド「空間オーディオ」に対応するワイヤレススピーカー「DENON HOMEシリーズ」の最新モデルとなる「DENON HOME 200／400／600」の3機種について、7月17日から一般販売を開始した。取り扱い店舗は全国の家電量販店、オーディオ専門店、オンラインストア。新しい「DENON HOMEシリーズ」は、Dolby Atmosと独自の空間オーディオ技術により、圧倒的な没入体験を実現する。また、幅広い音楽ストリーミングサービス、入力ソースに対応し、最大192kHz／24bitのハイレゾ音源のネットワーク再生も、原音のディテールを損なうことなく極めて忠実に再現する。Amazon Musicなどで配信されているDolby Atmosコンテンツの再生も可能。さらに、通常のステレオコンテンツもデノン独自の立体音響技術で「空間オーディオ」へと拡張し、没入感あふれる音楽を楽しめる。最上位機種のDENON HOME 600はデュアルサブウーファーによる、圧巻のサウンドを実現する8ドライバー構成。DENON HOME 400は6ドライバー、DENON HOME 200は3ドライバー構成のエントリーモデルとなっている。カラーはいずれもK（チャコール・ブラック）とS（ストーン・シルバー）の2色。発売に先立ち、6月7日まで約2カ月間にわたって「GREEN FUNDING」にて実施していたクラウドファンディングでは、期間中、692人から、目標金額の5603％に相当する総額5603万円の支援を得ていた。クラウドファンディングの支援者への発送はすでに完了している。