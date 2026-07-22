充電するだけでスマホを自動バックアップ！ 容量不足を解決する「Qubii Power SE」

「Qubii Power SE」の

発売記念キャンペーン開催中

夏の旅行やイベントにぴったり

スマホを充電するだけで

自動バックアップ

急速充電で便利

コンパクト化を実現

キャンペーン概要

スマートフォン（スマホ）周辺機器を提供するMaktar（マクター）は、スマホの急速充電とデータバックアップを同時に行う「Qubii Power」の新モデル「Qubii Power SE」を発売した。従来モデルの便利さをそのままに、コンパクトな設計を実現したミニマル派向けの製品。現在、発売記念キャンペーンを期間限定で開催中だ。Qubii Power SEは、スマホを充電するだけで写真や動画などのデータを自動的にバックアップできる。面倒な設定やアプリの操作を行う必要がなく、日常の充電時間を活用して大切なデータが保存できる。夏休みシーズンは旅行や帰省、花火大会、フェス、ライブなどのイベントが増え、スマホで写真や動画を撮影する機会も多くなる。ただ、撮影中に「ストレージ容量が不足しています」という表示が出て、シャッターチャンスを逃してしまった経験がある人も少なくないだろう。Qubii Power SEなら、充電するたびにバックアップが進むため、不要なデータを整理しやすくなり、スマホの容量管理に役立つ。思い出をたくさん残したい夏の強い味方になりそうだ。従来のQubii Powerシリーズの機能を継承しながら、本体サイズをコンパクト化。旅行や出張などの持ち運びにも適しており、日常使いはもちろん、外出先でも手軽にバックアップ環境が構築できる。スマホを充電しながらデータ保護も行うため、「バックアップを取りたいけれど面倒で続かない」というユーザーにおすすめだ。発売を記念して実施中の期間限定キャンペーンでは、Maktar公式オンラインストアでQubii Power SE本体に加え、USBケーブルやmicroSDカードをセットにしたお得なパッケージを特別価格で提供している。さらに、従来のQubiiシリーズやPiconizer 4も最大40％オフとなる。また、公式LINEアカウント登録者には500円オフクーポンも配布されている。スマホのデータが増え続ける一方、定期的なバックアップは後回しになりがち。夏休みシーズンを前に、スマホの容量不足やバックアップの悩みを手軽に解決したい人にとって、Qubii Power SEは便利なアイテムになりそうだ。