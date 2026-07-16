スマホを充電しながらデータ転送や映像出力ができる！ バッファローの超小型USB Type-Cハブ

BSHM2U100C1Pシリーズ

最大10Gbpsの高速データ転送に対応

PD100W対応で急速充電

充電しながら映像出力

さまざまな機器に対応

持ち運びやすいコンパクトサイズ

ブラックの「BSHM2U100C1PBK」

ホワイトの「BSHM2U100C1PWH」

バッファローは、スマートフォン（スマホ）やタブレット端末を充電しながらデータ転送や映像出力が行えるUSB Type-Cハブ「BSHM2U100C1Pシリーズ」を8月上旬から順次発売する。BSHM2U100C1Pシリーズは、スマホやタブレット端末のUSB Type-Cポートを、充電用とデータ転送用の2ポートに増設できるUSB Type-Cハブ。USB PD（Power Delivery）に対応し、最大100W入力に対応しているため、端末を充電しながら、さまざまな周辺機器が利用できる。例えば、スマホを充電しながら外付けSSDへ写真や動画をバックアップしたり、長時間の動画視聴や動画配信サービスを楽しんだりと、バッテリー残量を気にせず使える。データ転送ポートはUSB 3.2 Gen2規格に対応し、最大10Gbps（規格値）の高速通信を実現。大容量の動画や写真データもスムーズに転送できる。また、バッファローの無料アプリ「写真バックアップ」とUSB Type-C対応のSSDやUSBメモリーを組み合わせれば、スマホ内の思い出の写真や動画を簡単に保存できる。データ転送ポートは最大4K／60Hzの映像出力にも対応。DisplayPort Alternate Mode対応機器と組み合わせることで、スマホやタブレット端末の映像を外部モニターやテレビへ出力できる。動画配信サービスの視聴や写真・動画の大画面表示など、自宅でも外出先でも活用できる。本体重量は約9g。一般的なスマホの横幅よりも小さいコンパクトサイズとなっており、ポケットやバッグに入れても邪魔にならない。ラインアップは、ブラックの「BSHM2U100C1PBK」とホワイトの「BSHM2U100C1PWH」の2モデルを用意している。ドライバーのインストールは不要。スマホやタブレット端末のUSB Type-Cポートに接続するだけで利用できるため、機械の操作が苦手な人でも簡単に使える。