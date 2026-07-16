画面がもっと見やすくなる！ DJI Osmo Pocket 4P専用液晶保護フィルム発売

DJI Osmo Pocket 4P 専用 液晶保護フィルムIII

透過率95.6％の高透明で映像確認がしやすい

ハクバ写真産業は7月15日に、DJIのジンバルカメラ「DJI Osmo Pocket 4P」に対応した液晶保護フィルム「DJI Osmo Pocket 4P 専用 液晶保護フィルムIII」を発売した。対応機種は、DJI Osmo Pocket 4P／DJI Osmo Pocket 4／DJI Osmo Pocket 3で、価格は1970円。「DJI Osmo Pocket 4P 専用 液晶保護フィルムIII」は、反射光を抑える反射防止（AR）コートの採用によって、業界最高クラスとなる全光線透過率95.6％の透明度を実現し、正確な色調と明暗の階調をストレートに映し出せる液晶保護フィルム。フィルム表面に、撥水・防汚効果を備えたフッ素コートを施すことで指紋が付きにくく、指紋が付着してしまった場合でも簡単に拭き取れる。また、帯電防止効果も備えているため静電気の発生を抑えられ、液晶画面にホコリやチリを寄せ付けない。あわせて、フィルム表面にはハードコート処理を施しており、3Hの表面硬度でフィルム表面にすり傷や爪あとなどが残りにくく、液晶画面を美しい状態のまま保てる。さらに、シリコン粘着層の自己吸着性によって、フィルムを画面に置くだけで自然に貼り付き、貼り付け時に入ってしまった気泡は自然に消える。微細なホコリなら、シリコン粘着層が取り込んで気泡を発生させず、貼り付けに失敗してしまった場合でも、吸着力を損なうことなく貼り直せる。そのほか、三菱レイヨンが開発した超極細繊維のクリーナーが付属しているので、フィルムの貼り付け前に油膜やホコリ、指紋といった汚れをキレイに拭き取れる。