2026.7.16 13:00おでかけ
画面がもっと見やすくなる！ DJI Osmo Pocket 4P専用液晶保護フィルム発売
ハクバ写真産業は7月15日に、DJIのジンバルカメラ「DJI Osmo Pocket 4P」に対応した液晶保護フィルム「DJI Osmo Pocket 4P 専用 液晶保護フィルムIII」を発売した。対応機種は、DJI Osmo Pocket 4P／DJI Osmo Pocket 4／DJI Osmo Pocket 3で、価格は1970円。
フィルム表面に、撥水・防汚効果を備えたフッ素コートを施すことで指紋が付きにくく、指紋が付着してしまった場合でも簡単に拭き取れる。また、帯電防止効果も備えているため静電気の発生を抑えられ、液晶画面にホコリやチリを寄せ付けない。
あわせて、フィルム表面にはハードコート処理を施しており、3Hの表面硬度でフィルム表面にすり傷や爪あとなどが残りにくく、液晶画面を美しい状態のまま保てる。
さらに、シリコン粘着層の自己吸着性によって、フィルムを画面に置くだけで自然に貼り付き、貼り付け時に入ってしまった気泡は自然に消える。微細なホコリなら、シリコン粘着層が取り込んで気泡を発生させず、貼り付けに失敗してしまった場合でも、吸着力を損なうことなく貼り直せる。
そのほか、三菱レイヨンが開発した超極細繊維のクリーナーが付属しているので、フィルムの貼り付け前に油膜やホコリ、指紋といった汚れをキレイに拭き取れる。
透過率95.6％の高透明で映像確認がしやすい「DJI Osmo Pocket 4P 専用 液晶保護フィルムIII」は、反射光を抑える反射防止（AR）コートの採用によって、業界最高クラスとなる全光線透過率95.6％の透明度を実現し、正確な色調と明暗の階調をストレートに映し出せる液晶保護フィルム。
フィルム表面に、撥水・防汚効果を備えたフッ素コートを施すことで指紋が付きにくく、指紋が付着してしまった場合でも簡単に拭き取れる。また、帯電防止効果も備えているため静電気の発生を抑えられ、液晶画面にホコリやチリを寄せ付けない。
あわせて、フィルム表面にはハードコート処理を施しており、3Hの表面硬度でフィルム表面にすり傷や爪あとなどが残りにくく、液晶画面を美しい状態のまま保てる。
さらに、シリコン粘着層の自己吸着性によって、フィルムを画面に置くだけで自然に貼り付き、貼り付け時に入ってしまった気泡は自然に消える。微細なホコリなら、シリコン粘着層が取り込んで気泡を発生させず、貼り付けに失敗してしまった場合でも、吸着力を損なうことなく貼り直せる。
そのほか、三菱レイヨンが開発した超極細繊維のクリーナーが付属しているので、フィルムの貼り付け前に油膜やホコリ、指紋といった汚れをキレイに拭き取れる。
注目の記事
東芝が1位・2位独占、26年6月に売れたラジカセTOP10 アクションカメラ必須！ DJI OSMO ACTION 6専用液晶保護フィルム発売 アクションカメラを守る！ ハクバの「DJI」「Insta360」専用「耐衝撃×撥水」液晶保護フィルム ハクバ、「DJI Osmo 360」専用液晶保護フィルムIIIを発売、業界最高クラスの透明度 DJI OSMO ACTION 5 PRO用の液晶保護フィルム発売、ハクバから
外部リンク
ハクバ写真産業＝https://www.hakubaphoto.co.jp/corporation/ 「DJI Osmo Pocket 4P 専用 液晶保護フィルムIII」＝https://www.hakubaphoto.jp/products/detail/0101260021-00-00-00
RECOMMEND おすすめの記事
くらしを彩る
エアコンの電気代が高すぎる！今日からできる冷房・暖房の節電術。電気代高騰に負けない賢い使い方のコツ
売れてるもの
リビングに置きたい大型テレビ 何が売れてる？ 5月の販売台数トップ3をチェック【BCNランキング】
家電とIT
スマホを置いたら自動で冷却 イヤホンも充電できる冷却クーラー サンワサプライから登場
くらしを彩る
EcoFlowのポータブル電源＋ポータブルエアコンでアウトドアの楽しさ爆上がり！ 特別クーポンでEcoFlow製品をお得に購入しよう
くらしを彩る
家電の電気代を一覧でチェック 冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどのコストを徹底比較
売れてるもの
値下げ効果でソニー「WF-1000XM6」が浮上、26年6月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10