2026.7.16 13:00

おでかけ

画面がもっと見やすくなる！ DJI Osmo Pocket 4P専用液晶保護フィルム発売

ハクバ写真産業

SHARE ON

　ハクバ写真産業は7月15日に、DJIのジンバルカメラ「DJI Osmo Pocket 4P」に対応した液晶保護フィルム「DJI Osmo Pocket 4P 専用 液晶保護フィルムIII」を発売した。対応機種は、DJI Osmo Pocket 4P／DJI Osmo Pocket 4／DJI Osmo Pocket 3で、価格は1970円。

DJI Osmo Pocket 4P 専用 液晶保護フィルムIII

透過率95.6％の高透明で映像確認がしやすい

　「DJI Osmo Pocket 4P 専用 液晶保護フィルムIII」は、反射光を抑える反射防止（AR）コートの採用によって、業界最高クラスとなる全光線透過率95.6％の透明度を実現し、正確な色調と明暗の階調をストレートに映し出せる液晶保護フィルム。

　フィルム表面に、撥水・防汚効果を備えたフッ素コートを施すことで指紋が付きにくく、指紋が付着してしまった場合でも簡単に拭き取れる。また、帯電防止効果も備えているため静電気の発生を抑えられ、液晶画面にホコリやチリを寄せ付けない。

　あわせて、フィルム表面にはハードコート処理を施しており、3Hの表面硬度でフィルム表面にすり傷や爪あとなどが残りにくく、液晶画面を美しい状態のまま保てる。

　さらに、シリコン粘着層の自己吸着性によって、フィルムを画面に置くだけで自然に貼り付き、貼り付け時に入ってしまった気泡は自然に消える。微細なホコリなら、シリコン粘着層が取り込んで気泡を発生させず、貼り付けに失敗してしまった場合でも、吸着力を損なうことなく貼り直せる。

　そのほか、三菱レイヨンが開発した超極細繊維のクリーナーが付属しているので、フィルムの貼り付け前に油膜やホコリ、指紋といった汚れをキレイに拭き取れる。
ハクバ写真産業

SHARE ON

注目の記事

東芝が1位・2位独占、26年6月に売れたラジカセTOP10 アクションカメラ必須！ DJI OSMO ACTION 6専用液晶保護フィルム発売 アクションカメラを守る！ ハクバの「DJI」「Insta360」専用「耐衝撃×撥水」液晶保護フィルム ハクバ、「DJI Osmo 360」専用液晶保護フィルムIIIを発売、業界最高クラスの透明度 DJI OSMO ACTION 5 PRO用の液晶保護フィルム発売、ハクバから

外部リンク

ハクバ写真産業＝https://www.hakubaphoto.co.jp/corporation/ 「DJI Osmo Pocket 4P 専用 液晶保護フィルムIII」＝https://www.hakubaphoto.jp/products/detail/0101260021-00-00-00
前の記事

RECOMMEND おすすめの記事

くらしを彩る

エアコンの電気代が高すぎる！今日からできる冷房・暖房の節電術。電気代高騰に負けない賢い使い方のコツ

売れてるもの

リビングに置きたい大型テレビ 何が売れてる？ 5月の販売台数トップ3をチェック【BCNランキング】

家電とIT

スマホを置いたら自動で冷却 イヤホンも充電できる冷却クーラー サンワサプライから登場

くらしを彩る

EcoFlowのポータブル電源＋ポータブルエアコンでアウトドアの楽しさ爆上がり！　特別クーポンでEcoFlow製品をお得に購入しよう

くらしを彩る

家電の電気代を一覧でチェック 冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどのコストを徹底比較

売れてるもの

値下げ効果でソニー「WF-1000XM6」が浮上、26年6月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10
CLOSE
売れてるもの
売れてるもの TOP 売れ筋速報 売れてる分析
家電とIT
家電とIT TOP 生活 おでかけ スマホ・PC
くらしを彩る
くらしを彩る TOP 暮らしにプラス かしこく暮らす 豆知識
特集
特集 TOP カラリと快適生活 完全ワイヤレスイヤホン最前線 おうちエンタメ、極上計画 どうなるモバブ わたしの「ひんやり」最適解。
話題
話題 TOP 生活 ローカル
お役立ち
お役立ち TOP ファイナンス VOD ゲーミング 格安SIM
BCN AWARD
2026 2025

注目のキーワード

完全ワイヤレスイヤホン ヘッドホン・イヤホン モバイルバッテリー

ITと家電の「売れてるもの」でくらしを彩るメディア

CLOSE
売れてるもの
売れ筋速報 売れてる分析
家電とIT
生活 おでかけ スマホ・PC
くらしを彩る
暮らしにプラス かしこく暮らす 豆知識
特集
カラリと快適生活 完全ワイヤレスイヤホン最前線 おうちエンタメ、極上計画 どうなるモバブ わたしの「ひんやり」最適解。
話題
生活 ローカル
お役立ち
ファイナンス VOD ゲーミング 格安SIM
BCN AWARD
2026 2025

注目のキーワード

完全ワイヤレスイヤホン ヘッドホン・イヤホン モバイルバッテリー

ITと家電の「売れてるもの」でくらしを彩るメディア