2026.7.16 11:00

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G-SHOCK、プロサーファー五十嵐カノア選手のシグネチャーモデル

カシオ計算機 腕時計

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　カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、エクストリームスポーツをサポートする「G-LIDE（Gライド）」シリーズから、プロサーファー五十嵐カノア選手のシグネチャーモデル「GGBX-5600KI」を7月17日に発売する。価格は5万600円。

GBX-H5600KI

4回目のコラボ

　4回目のコラボレーションとなり、カノア選手のサインや、世界最高峰のサーフィンツアーで身に付けている背番号「50」などの特別な意匠をデザインした。

　バンドとベゼルには、2色のバイオマスプラスチックを混ぜ合わせて使用しており、カノア選手のホームポイントの一つであるポルトガルの断崖をイメージしたブラウンベースのカラーリングに仕上げた。混合成形の特性によって、色味や柄にモデルごとの個体差が生まれるため、それぞれが唯一無二の表情を持つ。さらに、風防ガラスの一部に施された蒸着やベゼルの色埋め部分には、カノア選手が好むマジックアワー時に海を彩るラベンダー色を配し、美しいアクセントを添えている。
 
サイン、ゼッケンナンバー


　機能面では、タイドグラフ機能に加え、光学式センサーによる心拍計測やトレーニング解析機能を搭載。ディスプレーには直射日光下や海の中でも優れた視認性を発揮する高精細MIP液晶を採用しているため、海辺でのアクティビティから日常のランニングやウォーキングといったワークアウトまで幅広く対応する。また、裏蓋にカーボン強化樹脂を採用することで軽量化を図り、激しいアクティビティの最中であっても快適な装着感を維持する。
 
スペシャルパッケージ

　このほか、コレクションとしての価値を高めるスペシャルパッケージを採用するなどカノア選手のこだわりを随所に詰め込んだ。
写真ギャラリー
カシオ計算機 腕時計

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外部リンク

「GGBX-5600KI 特設サイト」＝https://gshock.casio.com/jp/products/g-lide/gbx-h5600ki/ 「GGBX-5600KI」＝https://www.casio.com/jp/watches/gshock/product.GBX-H5600KI-5/ カシオ計算機＝https://casio.jp/
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