東芝が1位・2位独占、26年6月に売れたラジカセTOP10

TY-CDH9(S)

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年6月の月次集計データによると、ラジカセの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 AUREX CDラジオカセットレコーダーTY-CDH9(S)（東芝ライフスタイル）2位 AUREX SD/USB/CDラジオカセットレコーダーAX-KCR70(S)（東芝ライフスタイル）3位 ポータブルCDラジオカセットレコーダーMXCR-100（マクセル）4位 CDラジオカセットレコーダーTY-CDM2(W)（東芝ライフスタイル）5位 AUREX CDラジオカセットレコーダーAX-KCR80(K)（東芝ライフスタイル）6位 CDステレオラジカセSAD-4947/W（小泉成器）7位 AudioPro かんたんコンパクトCDラジカセTCD-805R（とうしょう）8位 AUREX CDラジオカセットレコーダー ホワイトTY-CDS9(W)（東芝ライフスタイル）9位 WINTECH モノラルラジカセSCT-M110（廣華物産）10位 WINTECH ラジオ付テープレコーダーPCT-11R（廣華物産）