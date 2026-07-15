2026.7.15 18:00売れ筋速報
東芝が1位・2位独占、26年6月に売れたラジカセTOP10
「BCNランキング」2026年6月の月次集計データによると、ラジカセの実売台数ランキングは以下の通りとなった。写真ギャラリー
1位 AUREX CDラジオカセットレコーダー
TY-CDH9(S)（東芝ライフスタイル）
2位 AUREX SD/USB/CDラジオカセットレコーダー
AX-KCR70(S)（東芝ライフスタイル）
3位 ポータブルCDラジオカセットレコーダー
MXCR-100（マクセル）
4位 CDラジオカセットレコーダー
TY-CDM2(W)（東芝ライフスタイル）
5位 AUREX CDラジオカセットレコーダー
AX-KCR80(K)（東芝ライフスタイル）
6位 CDステレオラジカセ
SAD-4947/W（小泉成器）
7位 AudioPro かんたんコンパクトCDラジカセ
TCD-805R（とうしょう）
8位 AUREX CDラジオカセットレコーダー ホワイト
TY-CDS9(W)（東芝ライフスタイル）
9位 WINTECH モノラルラジカセ
SCT-M110（廣華物産）
10位 WINTECH ラジオ付テープレコーダー
PCT-11R（廣華物産）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AUREX CDラジオカセットレコーダー
TY-CDH9(S)（東芝ライフスタイル）
2位 AUREX SD/USB/CDラジオカセットレコーダー
AX-KCR70(S)（東芝ライフスタイル）
3位 ポータブルCDラジオカセットレコーダー
MXCR-100（マクセル）
4位 CDラジオカセットレコーダー
TY-CDM2(W)（東芝ライフスタイル）
5位 AUREX CDラジオカセットレコーダー
AX-KCR80(K)（東芝ライフスタイル）
6位 CDステレオラジカセ
SAD-4947/W（小泉成器）
7位 AudioPro かんたんコンパクトCDラジカセ
TCD-805R（とうしょう）
8位 AUREX CDラジオカセットレコーダー ホワイト
TY-CDS9(W)（東芝ライフスタイル）
9位 WINTECH モノラルラジカセ
SCT-M110（廣華物産）
10位 WINTECH ラジオ付テープレコーダー
PCT-11R（廣華物産）
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※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
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外部リンク
BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/ デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735
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