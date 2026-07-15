Xiaomiが上位に浮上　ワイヤレススピーカー人気ランキングTOP10　2026/7/15

Xiaomi Sound Pocket Black

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年6月29日～7月5日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 JBL GO 4 ブラックJBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）2位 JBL Charge 6 Black and OrangeJBLCHARGE6BLKO（ハーマンインターナショナル）3位 JBL Go 5 BlackJBLGO5BLKJN（ハーマンインターナショナル）4位 Xiaomi Sound Pocket BlackMDZ-37-DB Black（Xiaomi）5位 JBL Charge 6 BlackJBLCHARGE6BLK（ハーマンインターナショナル）6位 JBL Flip 7 BlackJBLFLIP7BLK（ハーマンインターナショナル）7位 JBL Flip 7 Funky BlackJBLFLIP7BLKO（ハーマンインターナショナル）8位 JBL GO 4 ホワイトJBLGO4WHT（ハーマンインターナショナル）9位 Xiaomi Bluetooth スピーカー Essential GreenOH3RG（Xiaomi）10位 Soundcore Select 4 Go ブラックA31X1011（Anker）