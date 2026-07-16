2026.7.16 18:00

スマホ・PC

iClever、「すみっコぐらし」とコラボしたBluetoothテンキー

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　サウザンドショアスは、自社ブランド「iClever」から、「すみっコぐらし」とコラボしたBluetoothテンキー「IC-KP08」をAmazon.co.jpで発売した。価格は3280円。

iClever Bluetoothテンキー IC-KP08

iClever×「すみっコぐらし」コラボ限定モデル

　Bluetooth 5.0に対応し、PCやタブレット端末などとワイヤレスで接続してテンキーとして使える「IC-KP08」は、すみっコぐらしの愛らしい世界観と、長時間の作業でも疲れにくいパンタグラフ式キーやUSB Type-C充電、自動スリープ機能などの高い実用性を兼ね備えたアイテム。
 
人気の「すみっコぐらし」とコラボ

　大人の利用を想定し、「Tab」や「Esc」などの便利な特殊キーを搭載。Excel作業や会計処理を劇的に効率化する。さらに、付属の限定シールを使うと、キーを自由にデコレーションできる。

　発売を記念して、7月15日から27日までの期間限定で、事前にクーポンを獲得する割引が適用される「15％オフセール」を実施する。
 
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※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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「iClever」＝https://www.iclever.co.jp サウザンドショアス＝https://www.thousandshores.jp
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