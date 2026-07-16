2026.7.16 18:00スマホ・PC
iClever、「すみっコぐらし」とコラボしたBluetoothテンキー
サウザンドショアスは、自社ブランド「iClever」から、「すみっコぐらし」とコラボしたBluetoothテンキー「IC-KP08」をAmazon.co.jpで発売した。価格は3280円。写真ギャラリー
大人の利用を想定し、「Tab」や「Esc」などの便利な特殊キーを搭載。Excel作業や会計処理を劇的に効率化する。さらに、付属の限定シールを使うと、キーを自由にデコレーションできる。
発売を記念して、7月15日から27日までの期間限定で、事前にクーポンを獲得する割引が適用される「15％オフセール」を実施する。
iClever×「すみっコぐらし」コラボ限定モデルBluetooth 5.0に対応し、PCやタブレット端末などとワイヤレスで接続してテンキーとして使える「IC-KP08」は、すみっコぐらしの愛らしい世界観と、長時間の作業でも疲れにくいパンタグラフ式キーやUSB Type-C充電、自動スリープ機能などの高い実用性を兼ね備えたアイテム。
大人の利用を想定し、「Tab」や「Esc」などの便利な特殊キーを搭載。Excel作業や会計処理を劇的に効率化する。さらに、付属の限定シールを使うと、キーを自由にデコレーションできる。
発売を記念して、7月15日から27日までの期間限定で、事前にクーポンを獲得する割引が適用される「15％オフセール」を実施する。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
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