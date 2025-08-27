暑い日も遊べる！東京・葛飾区に「すみっコぐらし」の遊び場が都内初オープン

「すみっコぐらしあそびスタジオ マークイズ葛飾かなまち」の

サンエックスは8月25日に、バンダイナムコエクスペリエンスとバンダイナムコアミューズメントが共同で展開する、「すみっコぐらし」の世界観を思う存分楽しめるあそび場「すみっコぐらしあそびスタジオ マークイズ葛飾かなまち」（東京都葛飾区）が9月3日にオープンすることを発表した。あわせて、新エリアを含む施設内写真を公開している。「すみっコぐらしあそびスタジオ」は、「すみっコぐらし」の可愛い世界観に入り込んで遊べる施設。今回オープンする「すみっコぐらしあそびスタジオ マークイズ葛飾かなまち」は、現在展開中の「すみっコぐらしあそびスタジオ」店舗の中でもっとも広く、新たにキャンプあそびやぬいぐるみ撮影スポットが設けられる。さらに、あそびスタジオ限定てのりぬいぐるみには「えびふらいのしっぽ」が新たに仲間入りする。「えびふらいのしっぽ」はオリジナルアートと同様に、デザイン違いのエプロンを着用しており、施設内ではすみっコたちとおそろいのエプロンを着て、ごっこ遊びを楽しめる。新たに登場するキャンプエリアでは、スイカのシーソーやしろくまのピザ窯などが設けられ、随所ですみっコぐらしならではのデザインを楽しむことができる。営業時間は10～19時（最終受付18時30分）。平日基本料金は、こども（0歳6カ月～12歳）が30分700円、延長料金が10分250円、おとな（20歳以上）は600円（延長料金なし）。休日基本料金は、こどもが30分800円、延長料金が10分300円、おとはな700円（延長料金なし）。なお、入場にあたっては公式サイトでの事前予約が必要。入場券とオリジナルグッズをセットにした「オリジナルグッズ付きプラン」は、「あそびスタジオ限定てのりぬいぐるみ付きプラン」と「オリジナルアクリルキーホルダー付きプラン」の2種類から選べる（てのりぬいぐるみ、オリジナルアクリルキーホルダーの購入は不可）。「あそびスタジオ限定てのりぬいぐるみ付きプラン」の料金は、1個あたり基本料金＋900円。「オリジナルアクリルキーホルダー付きプラン」は、「すみっコぐらしあそびスタジオ」の2周年を記念したオリジナルアクリルキーホルダーをセットにしたプランで、料金は1個あたり基本料金＋700円。さらに、オープン記念キャンペーンの第1弾として、「すみっコぐらしあそびスタジオ」オリジナルアートの「オープン記念シール」を、子ども（0歳6カ月～12歳）1名につき1枚プレゼントする。あわせて、グッズエリアで買い物をすると、「すみっコぐらしあそびスタジオ」オリジナルショッパーが先着1000名にもらえる（1会計につき1枚）。なお、グッズエリアは「すみっコぐらしあそびスタジオ マークイズ葛飾かなまち」に入場しなくても利用できる。そのほか、「すみっコぐらしあそびスタジオ マークイズ葛飾かなまち」来場者には、「すみっコぐらしあそびスタジオ」オリジナルアートの「うちわ」をプレゼントする（数量限定、なくなり次第終了）。