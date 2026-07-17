通話に便利な片耳モードも搭載 アクセサリー感覚で使えるワイヤレスイヤホン

ビジュアルを重視したセミオープン型イヤホン

ノイズ低減マイクで会話もクリアに

SOUND GEAR LUXAIR

曲線と光沢のある表面が特徴

タッチセンサーによる操作で

音声アシスタントの呼び出しも可能

ノイズリダクションマイクを搭載

片耳でも違和感なく聞ける「片耳モード」

京ハヤは7月15日、セミオープン型の完全ワイヤレスイヤホン「SOUND GEAR LUXAIR」を全国の家電量販店などで発売した。参考価格は3480円。新製品は、「アクセサリー感覚で使える」をコンセプトとした、セミオープン型の完全ワイヤレスイヤホン。ダイナミックな曲線と光沢のある表面で、ファッションアイテムにもなるイヤホンだ。ドライバーには、13mmダイナミックドライバーを採用。低音から高音までバランスよく再現し、音楽・動画・ゲームをよりリアルで迫力あるサウンドで楽しめる。無線規格には、Bluetooth 6.0を採用し、低消費電力と安定した接続を実現。自動接続や本体のタッチセンサーによる各種操作など、便利な機能も使用可能だ。マイク部分には、AIノイズリダクションアルゴリズムと高性能マイクを搭載。周囲の雑音を抑えながら人の声をしっかりキャッチし、風切り音なども低減し、通話やオンライン会議でも活躍する。さらに、オンライン会議などで役立つ片耳モードを使用可能。LかRどちらかのイヤホンをケースに戻し、ケースを閉じると自動的に両耳のステレオ再生から片耳のモノラル再生に変更され、片耳だけでも違和感なく通話音声を聞くことができる。