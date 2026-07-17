2026.7.17 07:00

スマホ・PC

通話に便利な片耳モードも搭載 アクセサリー感覚で使えるワイヤレスイヤホン

完全ワイヤレスイヤホン

SHARE ON

　京ハヤは7月15日、セミオープン型の完全ワイヤレスイヤホン「SOUND GEAR LUXAIR」を全国の家電量販店などで発売した。参考価格は3480円。

ビジュアルを重視したセミオープン型イヤホン

ノイズ低減マイクで会話もクリアに

　新製品は、「アクセサリー感覚で使える」をコンセプトとした、セミオープン型の完全ワイヤレスイヤホン。ダイナミックな曲線と光沢のある表面で、ファッションアイテムにもなるイヤホンだ。
 
SOUND GEAR LUXAIR
 
曲線と光沢のある表面が特徴

　ドライバーには、13mmダイナミックドライバーを採用。低音から高音までバランスよく再現し、音楽・動画・ゲームをよりリアルで迫力あるサウンドで楽しめる。

　無線規格には、Bluetooth 6.0を採用し、低消費電力と安定した接続を実現。自動接続や本体のタッチセンサーによる各種操作など、便利な機能も使用可能だ。
 
タッチセンサーによる操作で
音声アシスタントの呼び出しも可能
 
ノイズリダクションマイクを搭載

　マイク部分には、AIノイズリダクションアルゴリズムと高性能マイクを搭載。周囲の雑音を抑えながら人の声をしっかりキャッチし、風切り音なども低減し、通話やオンライン会議でも活躍する。
 
片耳でも違和感なく聞ける「片耳モード」

　さらに、オンライン会議などで役立つ片耳モードを使用可能。LかRどちらかのイヤホンをケースに戻し、ケースを閉じると自動的に両耳のステレオ再生から片耳のモノラル再生に変更され、片耳だけでも違和感なく通話音声を聞くことができる。
写真ギャラリー
完全ワイヤレスイヤホン

SHARE ON

注目の記事

骨伝導イヤホン 調べたら6月の販売数No.1は意外なメーカーの製品だった！【BCNランキング】 東芝が1位・2位独占、26年6月に売れたラジカセTOP10 「人」も「スマホ」も冷やせる？ スマホスタンドにもなる万能ハンディファンが登場 「伝統」か「革新」か――扇子 VS ハンディファン 使って分かる意外な欠点とは？ ありそうでない USBケーブルが「整う」 見た目もモダンなケーブルウェイト

外部リンク

京ハヤ＝https://www.kyohaya.co.jp/products/soundgear-luxair.html
前の記事

RECOMMEND おすすめの記事

くらしを彩る

エアコンの電気代が高すぎる！今日からできる冷房・暖房の節電術。電気代高騰に負けない賢い使い方のコツ

売れてるもの

リビングに置きたい大型テレビ 何が売れてる？ 5月の販売台数トップ3をチェック【BCNランキング】

家電とIT

スマホを置いたら自動で冷却 イヤホンも充電できる冷却クーラー サンワサプライから登場

くらしを彩る

EcoFlowのポータブル電源＋ポータブルエアコンでアウトドアの楽しさ爆上がり！　特別クーポンでEcoFlow製品をお得に購入しよう

くらしを彩る

家電の電気代を一覧でチェック 冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどのコストを徹底比較

売れてるもの

値下げ効果でソニー「WF-1000XM6」が浮上、26年6月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10
CLOSE
売れてるもの
売れてるもの TOP 売れ筋速報 売れてる分析
家電とIT
家電とIT TOP 生活 おでかけ スマホ・PC
くらしを彩る
くらしを彩る TOP 暮らしにプラス かしこく暮らす 豆知識
特集
特集 TOP カラリと快適生活 完全ワイヤレスイヤホン最前線 おうちエンタメ、極上計画 どうなるモバブ わたしの「ひんやり」最適解。
話題
話題 TOP 生活 ローカル
お役立ち
お役立ち TOP ファイナンス VOD ゲーミング 格安SIM
BCN AWARD
2026 2025

注目のキーワード

完全ワイヤレスイヤホン ヘッドホン・イヤホン モバイルバッテリー

ITと家電の「売れてるもの」でくらしを彩るメディア

CLOSE
売れてるもの
売れ筋速報 売れてる分析
家電とIT
生活 おでかけ スマホ・PC
くらしを彩る
暮らしにプラス かしこく暮らす 豆知識
特集
カラリと快適生活 完全ワイヤレスイヤホン最前線 おうちエンタメ、極上計画 どうなるモバブ わたしの「ひんやり」最適解。
話題
生活 ローカル
お役立ち
ファイナンス VOD ゲーミング 格安SIM
BCN AWARD
2026 2025

注目のキーワード

完全ワイヤレスイヤホン ヘッドホン・イヤホン モバイルバッテリー

ITと家電の「売れてるもの」でくらしを彩るメディア