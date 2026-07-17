日常で使える「バルーンアートの犬」 現代アートの巨匠ジェフ・クーンズによるワイヤレススピーカーとライト

バルーンアートの犬 そのままのデバイスが登場

代表的な「Balloon Dog」が日常で使えるオブジェに

ジェフ・クーンズ氏

Balloon Dog Lamp

鼻を押して操作可能

幅広いライトカラーに対応

Balloon Dog Speaker

2台あればステレオサウンドも楽しめる

完実電気は7月23日、フランス発のライフスタイルブランド「Lexon」の「Balloon Dog Lamp」と「Balloon Dog Speaker」を公式オンラインショップなどで発売する。新製品は、現代美術を代表するアーティスト ジェフ・クーンズ氏の「Balloon Dog」を日常で使えるオブジェとして昇華させた、コラボレーションモデル。「Balloon Dog Lamp」は、約400個のLEDを搭載し、最大200ルーメンの明るさを備えた調光可能なライト。シーンに合わせて光を調整でき、光の色も暖色・寒色のホワイトから、ブルー、グリーン、マゼンタ、オレンジなどの鮮やかなカラーまで幅広く対応する。鼻部分を軽く押すだけでLEDの色を切り替えられ、やさしくひねることで光の強さを調整し、理想の雰囲気を演出できる、簡単操作も魅力だ。Lexon独自のEasy Syncテクノロジーにより、複数のランプをペアリングし同期できる機能も使える。充電には、付属のUSB-Cケーブルを使用する。公式ストア価格は15万9980円。「Balloon Dog Speaker」は、Bluetooth 5.3テクノロジーを搭載し、360度に広がる高品位なサウンドを実現したBalloon Dog型のスピーカー。6基の高精度アクティブドライバーと、4基のパッシブラジエーターを搭載し、調和のとれた音響設計により、豊かで奥行きのある音響体験が可能だ。操作は、鼻を回すことでボリュームを調整でき、耳を軽くタップすればトラックをスキップできる。内蔵マイクを搭載しているので、デバイスを通じたハンズフリー通話にも対応する。True Wireless Stereo（TWS）ペアリング機能なら、2台のBalloon Dog Speakerを接続して、ステレオサウンドの設定も可能だ。連続再生時間は最大約10時間。充電には、付属のUSB-Cケーブルを使用する。公式ストア価格は、15万9980円。なお、いずれの製品も、ジェフ・クーンズ氏のサインを刻印。正規品であること、コレクターズアイテムとしての価値を証明するホログラム付きの真正証明書も付属する。