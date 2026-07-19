2026.7.19 08:00スマホ・PC
カード同士のデータ移行も可能 PC・スマホで使える エレコムの2WAYカードリーダー
エレコムは7月上旬に、SDカードとmicroSDカードを同時に使用できる直挿しタイプのメモリーカードリーダー「MR3C-D21BK」をビックカメラ.comやエレコム公式ストアなどで発売した。店頭実勢価格は2481円。写真ギャラリー
スロットは、SDカード用、microSDカード用の2つを搭載。2つのカードからPCへまとめてデータを取り込んだり、片方のカードからもう片方のカードにデータを移行したりできる。専用ドライバーなどのインストールも不要だ。データ転送規格では、両スロットともUHS-I（最大104MB／s：理論値）に対応。また、読み書き速度はUHS-Iと同じものの、UHS-II、SD Expressのカードも使用できる。
本体は、放熱性と耐ノイズ性に優れた、高級感のあるアルミ筐体を採用。厚み約9mmで、持ち運びしやすく、コネクターには保護用キャップが付属する。ストラップホール付きなので、好みのストラップを取り付けることも可能だ。サイズは、幅約17×奥行69×高さ9mm。
高速規格にも対応 アルミ筐体で高級感ある見た目新製品は、USB-Aポート、USB Type-Cポートに接続できる2WAYタイプのメモリーカードリーダー。PCだけでなくスマートフォンやタブレットにも使用できる。
スロットは、SDカード用、microSDカード用の2つを搭載。2つのカードからPCへまとめてデータを取り込んだり、片方のカードからもう片方のカードにデータを移行したりできる。専用ドライバーなどのインストールも不要だ。データ転送規格では、両スロットともUHS-I（最大104MB／s：理論値）に対応。また、読み書き速度はUHS-Iと同じものの、UHS-II、SD Expressのカードも使用できる。
本体は、放熱性と耐ノイズ性に優れた、高級感のあるアルミ筐体を採用。厚み約9mmで、持ち運びしやすく、コネクターには保護用キャップが付属する。ストラップホール付きなので、好みのストラップを取り付けることも可能だ。サイズは、幅約17×奥行69×高さ9mm。
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