2026.7.19 08:00

スマホ・PC

カード同士のデータ移行も可能 PC・スマホで使える エレコムの2WAYカードリーダー

カードリーダー

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　エレコムは7月上旬に、SDカードとmicroSDカードを同時に使用できる直挿しタイプのメモリーカードリーダー「MR3C-D21BK」をビックカメラ.comやエレコム公式ストアなどで発売した。店頭実勢価格は2481円。

データ移行が楽になるカードリーダー

高速規格にも対応 アルミ筐体で高級感ある見た目

　新製品は、USB-Aポート、USB Type-Cポートに接続できる2WAYタイプのメモリーカードリーダー。PCだけでなくスマートフォンやタブレットにも使用できる。
 
MR3C-D21BK
 
スマホ・PCで使える

　スロットは、SDカード用、microSDカード用の2つを搭載。2つのカードからPCへまとめてデータを取り込んだり、片方のカードからもう片方のカードにデータを移行したりできる。専用ドライバーなどのインストールも不要だ。データ転送規格では、両スロットともUHS-I（最大104MB／s：理論値）に対応。また、読み書き速度はUHS-Iと同じものの、UHS-II、SD Expressのカードも使用できる。
 
各部説明
 
アルミ筐体を採用
 
保護キャップとストラップホール付き
 
持ち運びに適したサイズ感

　本体は、放熱性と耐ノイズ性に優れた、高級感のあるアルミ筐体を採用。厚み約9mmで、持ち運びしやすく、コネクターには保護用キャップが付属する。ストラップホール付きなので、好みのストラップを取り付けることも可能だ。サイズは、幅約17×奥行69×高さ9mm。
写真ギャラリー

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MR3C-D21BK＝https://www.elecom.co.jp/products/MR3C-D21BK.html
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