カード同士のデータ移行も可能 PC・スマホで使える エレコムの2WAYカードリーダー

データ移行が楽になるカードリーダー

高速規格にも対応 アルミ筐体で高級感ある見た目

MR3C-D21BK

スマホ・PCで使える

各部説明

アルミ筐体を採用

保護キャップとストラップホール付き

持ち運びに適したサイズ感

エレコムは7月上旬に、SDカードとmicroSDカードを同時に使用できる直挿しタイプのメモリーカードリーダー「MR3C-D21BK」をビックカメラ.comやエレコム公式ストアなどで発売した。店頭実勢価格は2481円。新製品は、USB-Aポート、USB Type-Cポートに接続できる2WAYタイプのメモリーカードリーダー。PCだけでなくスマートフォンやタブレットにも使用できる。スロットは、SDカード用、microSDカード用の2つを搭載。2つのカードからPCへまとめてデータを取り込んだり、片方のカードからもう片方のカードにデータを移行したりできる。専用ドライバーなどのインストールも不要だ。データ転送規格では、両スロットともUHS-I（最大104MB／s：理論値）に対応。また、読み書き速度はUHS-Iと同じものの、UHS-II、SD Expressのカードも使用できる。本体は、放熱性と耐ノイズ性に優れた、高級感のあるアルミ筐体を採用。厚み約9mmで、持ち運びしやすく、コネクターには保護用キャップが付属する。ストラップホール付きなので、好みのストラップを取り付けることも可能だ。サイズは、幅約17×奥行69×高さ9mm。