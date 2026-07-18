『刀剣乱舞ONLINE』とコラボした双眼鏡　ビクセンから　全6種

『刀剣乱舞ONLINE』とコラボ

刀剣鑑賞はもちろん、コンサートや観劇などにも最適！

『刀剣乱舞ONLINE』に登場する

6振りの刀剣男士をモチーフにしたオリジナルデザイン

画像とともに製品詳細を確認できる

特設ページを公開中

ビクセンは、PCブラウザ・スマートフォンアプリゲーム『刀剣乱舞ONLINE』とのコラボレーションによる双眼鏡「at6 M6×18 刀剣乱舞ONLINE」を8月3日に発売する。コラボモデルとして、『刀剣乱舞ONLINE』に登場する刀剣男士たちの意匠を、本体や付属品の細部にまで落とし込んだ。本体には各刀剣男士をイメージした意匠と、それぞれの「刀剣男士紋」を刻印。双眼鏡を収める専用ケースは、各刀剣男士の紋をあしらった特別仕様。また、双眼鏡本体のデザインと調和する持ち歩き用のストラップも付属する。ラインアップは、三日月宗近（みかづきむねちか）モデル、加州清光（かしゅうきよみつ）モデル、歌仙兼定（かせんかねさだ）モデル、陸奥守吉行（むつのかみよしゆき）モデル、山姥切国広（やまんばぎりくにひろ）モデル、蜂須賀虎徹（はちすかこてつ）モデルの計6種。ガラスケース越しに並ぶ名刀の微細な表情をも捉える光学性能と、軽量な設計を両立。博物館や美術館での刀剣鑑賞はもちろん、コンサートや観劇シーンでも快適に活用できる。販売店は、ビクセン オンラインストア、ビックカメラ.com、ヨドバシ.com、Amazon.co.jp。価格はオープンで、ビクセン オンラインストアでの販売価格は1万4300円。『刀剣乱舞ONLINE』は、DMM GAMESとニトロプラスが手がけるPCブラウザ・スマートフォンアプリ向けオンラインゲーム。「審神者（さにわ）」と呼ばれるプレイヤーは、名だたる刀剣が戦士へと姿を変えた「刀剣男士」を集めて強化・育成し、自分だけの部隊を結成。歴史を守るため、さまざまな合戦場を攻略していく、刀剣育成シミュレーションゲームで、特に10～30代の女性ユーザーに支持されている。