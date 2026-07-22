2026.7.22 06:00スマホ・PC
ノイキャン対応で1万円以下 MSIのワイヤレスヘッドセット
エムエスアイコンピュータージャパンは7月24日、アクティブノイズキャンセリングを搭載したワイヤレスヘッドセット「MAESTRO 500 WIRELESS BLACK」を発売する。価格は9800円。写真ギャラリー
新製品は、外部の雑音をカットする「アクティブノイズキャンセリング」、マイクに入る周囲の音を抑える「環境ノイズキャンセリング」の2つの機能を搭載したワイヤレスヘッドセット。
フリップ式マイクを採用し、上下するだけでマイク機能のオンオフが可能となっており、最大動作時間は90時間で長時間の使用も可能だ。接続方式は2.4GHzワイヤレス、Bluetooth、3.5mm有線（マイク非対応）の3種類に対応する。
マイクもノイズキャンセリング対応 90時間駆動のバッテリーで長時間でも安心
新製品は、外部の雑音をカットする「アクティブノイズキャンセリング」、マイクに入る周囲の音を抑える「環境ノイズキャンセリング」の2つの機能を搭載したワイヤレスヘッドセット。
フリップ式マイクを採用し、上下するだけでマイク機能のオンオフが可能となっており、最大動作時間は90時間で長時間の使用も可能だ。接続方式は2.4GHzワイヤレス、Bluetooth、3.5mm有線（マイク非対応）の3種類に対応する。
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