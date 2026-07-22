1台3役で便利！ Coleman新作「セルフィー 3WAY mini四脚」がアウトドア撮影を変える

Coleman セルフィー 3WAY mini四脚

自撮り棒・グリップ・スタンドとして使える

1台3役で活躍する卓上セルフィースタンド

コンパクトに折りたたんで持ち歩ける

スマートフォンの取り付け方法はMagSafeまたは挟み込みホルダーを選択可

安定した四脚構造を採用

付け替え可能なリモコンを搭載

使用イメージ

ハクバ写真産業は7月17日に、三脚ブランド「Velbon（ベルボン）」から、アウトドアブランド「Coleman（コールマン）」とコラボした、「Coleman セルフィー 3WAY mini四脚」を発売した。価格はオープンで、公式オンラインショップでの価格は4980円。「Coleman セルフィー 3WAY mini四脚」は、折りたたみ時のサイズが115mmとコンパクトながら、グリップ・自撮り棒・スタンドの1台3役で活躍する、手のひらサイズでMagSafeに対応した卓上セルフィースタンド。スマートフォンとの接続は、MagSafeまたは挟み込みホルダーのどちらかを選択可能で、安定性に優れた四脚構造を採用するとともに、自由にアングルを調整できる。あわせて、手元でも離れた場所からでもシャッターを切れる、付け替え可能なリモコンを搭載している。多彩な機能によって、Vlog撮影やオンライン通話、旅先での本格的な撮影といった、幅広いシーンに対応する。