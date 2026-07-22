2026.7.22 11:32おでかけ
1台3役で便利！ Coleman新作「セルフィー 3WAY mini四脚」がアウトドア撮影を変える
ハクバ写真産業は7月17日に、三脚ブランド「Velbon（ベルボン）」から、アウトドアブランド「Coleman（コールマン）」とコラボした、「Coleman セルフィー 3WAY mini四脚」を発売した。価格はオープンで、公式オンラインショップでの価格は4980円。
スマートフォンとの接続は、MagSafeまたは挟み込みホルダーのどちらかを選択可能で、安定性に優れた四脚構造を採用するとともに、自由にアングルを調整できる。
あわせて、手元でも離れた場所からでもシャッターを切れる、付け替え可能なリモコンを搭載している。
多彩な機能によって、Vlog撮影やオンライン通話、旅先での本格的な撮影といった、幅広いシーンに対応する。
自撮り棒・グリップ・スタンドとして使える「Coleman セルフィー 3WAY mini四脚」は、折りたたみ時のサイズが115mmとコンパクトながら、グリップ・自撮り棒・スタンドの1台3役で活躍する、手のひらサイズでMagSafeに対応した卓上セルフィースタンド。
スマートフォンとの接続は、MagSafeまたは挟み込みホルダーのどちらかを選択可能で、安定性に優れた四脚構造を採用するとともに、自由にアングルを調整できる。
あわせて、手元でも離れた場所からでもシャッターを切れる、付け替え可能なリモコンを搭載している。
多彩な機能によって、Vlog撮影やオンライン通話、旅先での本格的な撮影といった、幅広いシーンに対応する。
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外部リンク
ハクバ写真産業＝https://www.hakubaphoto.co.jp/corporation/ 「Coleman セルフィー 3WAY mini四脚」＝https://www.hakubaphoto.jp/products/detail/1102250004-4H-00-00
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