2026.7.21 18:00

生活

ティファール、パワフルスチームの衣類スチーマー「ピュアフォース」

SHARE ON

　グループセブ ジャパンは「ティファール」から、史上最強のパワフルスチームを実現した衣類スチーマー「ピュアフォース DT8732J0」を7月に発売した。価格は1万6800円。

ピュアフォース

パワフルスチームで圧倒的なシワ伸ばし！

　ティファール史上No.1最強（自社調べ）となる25g／分のパワフルスチームで衣類のシワをきれいに伸ばす。シワのばしはもちろん、ウイルス除去・除菌、花粉やダニの死骸などのアレル物質の抑制、脱臭まで1台でこなす。
 
衣類のシワを整えるだけでなく、
ウイルス除去・除菌、花粉やダニの死骸などの
アレル物質の抑制、脱臭までこれ一台で可能

　スチーム量はブーストモードを含む5段階で調整でき、素材や生地の厚みに合わせて最適なケアが可能。トリガーをすばやく2回ひくだけで約1分間スチームを連続噴射できる「トリガーロック機能」も搭載する。立ち上がりは約35秒と速く、忙しい朝でもさっと取り出してすぐに使用できる。

　水タンクは大容量180ml。中身が見える設計のため残量を簡単に確認できる。
写真ギャラリー

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

SHARE ON

あわせて読みたい

アイロン・衣類スチーマーのおすすめ製品を選び方と一緒に解説 素...

　身だしなみを整えるうえで、アイロンは欠かせない家電製品の一つ。ビジネスではもちろん、プライベートでもしわのない服を着るために必須で...

衣替え、ラクにしませんか？最新家電で「シワ・ダニ・収納」問題...

　衣替えをするとき、衣服のお手入れや収納などには意外と手間がかかります。「面倒な衣替えを効率的に行いたい！」という場合には、衣替えに...

注目の記事

「猛暑日」の基準を上回る暑い日は、今年から「酷暑日」に ハンガーのまま簡単ケア！「衣類スチーマー」で忙しい朝もスマートに パナソニック、新開発「静電タッチ式スチーム操作」機能を搭載した衣類スチーマー 10分でできる！ 衣類スチーマーで簡単シワ伸ばし術 フランス発のSteamOneから、2wayハンディー衣類スチーマー「KARL XL」登場

外部リンク

「ティファール 衣類スチーマー」＝https://www.t-fal.co.jp/irons-steamer/garment-steamer-1way/discovery-feature-sanitize/ ティファール=https://www.t-fal.co.jp/
前の記事

RECOMMEND おすすめの記事

くらしを彩る

エアコンの電気代が高すぎる！今日からできる冷房・暖房の節電術。電気代高騰に負けない賢い使い方のコツ

売れてるもの

リビングに置きたい大型テレビ 何が売れてる？ 5月の販売台数トップ3をチェック【BCNランキング】

家電とIT

スマホを置いたら自動で冷却 イヤホンも充電できる冷却クーラー サンワサプライから登場

PR

EcoFlowのポータブル電源＋ポータブルエアコンでアウトドアの楽しさ爆上がり！　特別クーポンでEcoFlow製品をお得に購入しよう

くらしを彩る

家電の電気代を一覧でチェック 冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどのコストを徹底比較

売れてるもの

値下げ効果でソニー「WF-1000XM6」が浮上、26年6月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10
CLOSE
売れてるもの
売れてるもの TOP 売れ筋速報 売れてる分析
家電とIT
家電とIT TOP 生活 おでかけ スマホ・PC
くらしを彩る
くらしを彩る TOP 暮らしにプラス かしこく暮らす 豆知識
特集
特集 TOP カラリと快適生活 完全ワイヤレスイヤホン最前線 おうちエンタメ、極上計画 どうなるモバブ わたしの「ひんやり」最適解。
話題
話題 TOP 生活 ローカル
お役立ち
お役立ち TOP ファイナンス VOD ゲーミング 格安SIM
BCN AWARD
2026 2025

注目のキーワード

完全ワイヤレスイヤホン ヘッドホン・イヤホン モバイルバッテリー

ITと家電の「売れてるもの」でくらしを彩るメディア

CLOSE
売れてるもの
売れ筋速報 売れてる分析
家電とIT
生活 おでかけ スマホ・PC
くらしを彩る
暮らしにプラス かしこく暮らす 豆知識
特集
カラリと快適生活 完全ワイヤレスイヤホン最前線 おうちエンタメ、極上計画 どうなるモバブ わたしの「ひんやり」最適解。
話題
生活 ローカル
お役立ち
ファイナンス VOD ゲーミング 格安SIM
BCN AWARD
2026 2025

注目のキーワード

完全ワイヤレスイヤホン ヘッドホン・イヤホン モバイルバッテリー

ITと家電の「売れてるもの」でくらしを彩るメディア