2026.7.21 18:00生活
ティファール、パワフルスチームの衣類スチーマー「ピュアフォース」
グループセブ ジャパンは「ティファール」から、史上最強のパワフルスチームを実現した衣類スチーマー「ピュアフォース DT8732J0」を7月に発売した。価格は1万6800円。写真ギャラリー
スチーム量はブーストモードを含む5段階で調整でき、素材や生地の厚みに合わせて最適なケアが可能。トリガーをすばやく2回ひくだけで約1分間スチームを連続噴射できる「トリガーロック機能」も搭載する。立ち上がりは約35秒と速く、忙しい朝でもさっと取り出してすぐに使用できる。
水タンクは大容量180ml。中身が見える設計のため残量を簡単に確認できる。
パワフルスチームで圧倒的なシワ伸ばし！ティファール史上No.1最強（自社調べ）となる25g／分のパワフルスチームで衣類のシワをきれいに伸ばす。シワのばしはもちろん、ウイルス除去・除菌、花粉やダニの死骸などのアレル物質の抑制、脱臭まで1台でこなす。
スチーム量はブーストモードを含む5段階で調整でき、素材や生地の厚みに合わせて最適なケアが可能。トリガーをすばやく2回ひくだけで約1分間スチームを連続噴射できる「トリガーロック機能」も搭載する。立ち上がりは約35秒と速く、忙しい朝でもさっと取り出してすぐに使用できる。
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※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
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外部リンク
「ティファール 衣類スチーマー」＝https://www.t-fal.co.jp/irons-steamer/garment-steamer-1way/discovery-feature-sanitize/ ティファール=https://www.t-fal.co.jp/
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