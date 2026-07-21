ティファール、パワフルスチームの衣類スチーマー「ピュアフォース」

ピュアフォース

パワフルスチームで圧倒的なシワ伸ばし！

衣類のシワを整えるだけでなく、

ウイルス除去・除菌、花粉やダニの死骸などの

アレル物質の抑制、脱臭までこれ一台で可能

グループセブ ジャパンは「ティファール」から、史上最強のパワフルスチームを実現した衣類スチーマー「ピュアフォース DT8732J0」を7月に発売した。価格は1万6800円。ティファール史上No.1最強（自社調べ）となる25g／分のパワフルスチームで衣類のシワをきれいに伸ばす。シワのばしはもちろん、ウイルス除去・除菌、花粉やダニの死骸などのアレル物質の抑制、脱臭まで1台でこなす。スチーム量はブーストモードを含む5段階で調整でき、素材や生地の厚みに合わせて最適なケアが可能。トリガーをすばやく2回ひくだけで約1分間スチームを連続噴射できる「トリガーロック機能」も搭載する。立ち上がりは約35秒と速く、忙しい朝でもさっと取り出してすぐに使用できる。水タンクは大容量180ml。中身が見える設計のため残量を簡単に確認できる。