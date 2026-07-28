長野県筑北村、「ちくほくタイムトラベルスタンプラリー」開催中

筑北村にて「ちくほくタイムトラベルスタンプラリー」が10月25日まで開催中

アプリで謎解き ゆったりとローカル気分を楽しめる

「ちくほくタイムトラベルスタンプラリー」の

チェックポイントおよび参加方法

長野県東筑摩郡筑北村は7月25日～10月25日の期間、クイズをしつつ筑北村を巡る「タイムトラベルスタンプラリー」を開催している。筑北村は2021年から観光スタンプラリーを開催しており、今回の「ちくほくタイムトラベルスタンプラリー」では、スマートフォンアプリ「furari」を手持ちのスマートフォンにインストールして、同アプリに登録されているチェックポイントにてクイズに正解すると、スタンプをGETできる。チェックポイントは、以下の17カ所。（1）西条駅（2）坂北駅（3）冠着駅（4）筑北村役場（5）西条温泉とくら（6）道の駅さかきた（7）まんだらの庄（8）ふれあい広場（9）やすらぎスポーツ広場（10）大滝（11）大切通し（12）差切峡（13）青柳城址公園（14）廃線敷（小仁熊トンネル）（15）東条ダム（16）碩水寺（17）観音寺集めたスタンプの数やクイズの答えに応じて、筑北村の魅力を体感することが可能な賞品が抽選で当たる。チェックポイントの場所にかかわらずスタンプを3個集めると、参加賞として「オリジナル缶バッジ」が抽選で100名にプレゼントされる。クイズ賞（クイズに全問正解）は「筑北村キャラクターグッズ（トートバッグ、入浴剤、その他グッズ）」が抽選で10名に、コンプリート賞（スタンプ全カ所制覇）は「いちご園ペアチケット＋温泉入浴券2枚＋筑北村お土産詰め合わせセット」が抽選で1名に当たる。