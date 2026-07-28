「ハチふる SHIBUYA meets AKITA」、今年8月8日の「8が並ぶ日」を記念したデジタルスタンプラリー

夏の渋谷を盛り上げる！ 「宇宙兄弟」コラボも開催

渋谷の8スポットを巡る

「HACHIでつながるスタンプラリー in 渋谷」が開催

Crossing View ＆ Rooftop Lounge MAG8

渋谷エクセルホテル東急

SHIBUYA STREAM HOTEL

渋谷東急REIホテル

セルリアンタワー東急ホテル

東京メトロ銀座線渋谷駅

ハチふる SHIBUYA meets AKITA（景品引換場所）

WANDER COMPASS SHIBUYA

渋谷スクランブルスクエアと「宇宙兄弟」の

コラボイベントも開催

ご当地アポ アクリルキーホルダー渋谷

ハチふる×宇宙兄弟 ポストカード

秋田ケーブルテレビは8月1～31日の期間、渋谷スクランブルスクエア（東京都渋谷区）の14階で同社が運営する「ハチふる SHIBUYA meets AKITA」において、夏の渋谷を盛り上げるイベントを多数開催する。同期間中は、渋谷のシンボル「ハチ」をキーワードにしたデジタルスタンプラリー「HACHIでつながるスタンプラリー in 渋谷」が行われる。同イベントでは、渋谷で展開する8施設を巡り、手持ちのスマートフォンでスタンプを集めると、集めた数に応じて限定グッズのプレゼントや特別アイテムが当たる抽選に参加できるようになる。参加費は無料で、デジタルスタンプラリーのシステムは多言語対応のため、訪日外国人観光客も参加が可能となっている。スタンプ取得時間は10～19時（各スポットの営業時間によって変動あり）、景品交換時間は10時～20時30分。参加スポットは以下の通り。参加にあたっては、「HACHIでつながるスタンプラリー in 渋谷」キャンペーンサイトにアクセスして、期間中に各スポットで掲出されるコードを読み取ることで、スタンプを取得できる。スタンプを5個以上集めると、ハチふる SHIBUYA meets AKITAで「オリジナルHACHI88グッズ」がもらえるほか、スタンプを8個コンプリートすると「オリジナル秋田犬マサルぬいぐるみ」または「オリジナル秋田犬マサル特大ぬいぐるみ」が当たる、抽選にその場で参加が可能となる。さらに、東京メトロの乗車ポイントサービス「メトポ」会員限定ダブルチャンス企画として、スタンプを5個以上集めてハチふる SHIBUYA meets AKITAを訪れると、ハズレなしのルーレットチャレンジでメトポ特別ポイントやグッズが当たる。賞品は、「おおあたり」ならハチふるオリジナルグッズ詰め合わせ3点セット＋メトポ100ポイント、「あたり」ならハチふるまたは東京メトロオリジナルグッズ2点セット＋メトポ50ポイント、「はずれ」（参加賞）ならハチふるまたは東京メトロオリジナルグッズ1点。参加にあたっては、期間中にメトポ登録済みPASMOのチャージ残高を使って、東京メトロ渋谷駅の自動改札機で下車するとともに、乗車当日に自動改札機でICタッチしたPASMOを、ハチふる SHIBUYA meets AKITAに設置される専用端末機にICタッチする必要がある。そのほか、デジタルスタンプだけでなく紙に残しておきたいという人向けに、8月の渋谷を楽しめる「スタンプブック」を全8カ所のスポットに無料設置する。「スタンプブック」は、チケット風のスタイリッシュなデザインで、スタンプラリーマップや各参加スポットの紹介、8月の渋谷の各所で行われる企画などを網羅した、夏の渋谷をコンプリートできる特別な1冊となっている。あわせて8月3～23日の期間には、渋谷スクランブルスクエアと漫画「宇宙兄弟」のコラボによるイベント「渋谷スクランブルスクエア×宇宙兄弟 渋谷宙間学校 ～問いに、出会う。ドキドキに、出会う。～」が開催される。会場は、渋谷スクランブルスクエア12階のイベントスペースScene12と、9階のTULLY'S COFFEE commu square内にあるSCRAMBLE books＆（開催期間は8月3～16日）、および46階のSHIBUYA SKY「SKY GALLERY」（開催期間は8月3～23日）。なお、9階・12階は入場無料だが、46階はSHIBUYA SKYの入場チケットが必要となる。会場では、「宇宙兄弟」×「ハチふる」限定コラボ商品として、作中に登場するパグの「アポ」が渋谷のシンボル「ハチ」に変身した「ご当地アポ アクリルキーホルダー渋谷」（880円）や、「ハチ」と「アポ」が渋谷スクランブルスクエアの屋上から寄り添って同じ月を見上げる「ハチふる×宇宙兄弟 ポストカード」（330円）などが販売される。