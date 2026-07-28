ファミリーマート、店頭での請求書払いなどで「東京宝塚劇場ペアチケット」が当たるキャンペーン

通販代金・税金・公共料金などの「ファミペイ」支払いで貯められるスタンプで、

チケットやファミマポイントが当たる抽選に応募できるキャンペーンが開催中

公式アプリ「ファミペイ」提示で2027年1月まで3回のチャンス！

キャンペーン参加方法

スタンプ×3個で応募でき、

各回100名に5000円相当のファミマポイントが抽選で当たる

「ポイント賞」も用意

ファミリーマートは7月28日から、通販代金・公共料金・税金などの支払い時にファミマのアプリ「ファミペイ」を提示してスタンプを貯め、コースを選んで応募すると、東京宝塚劇場のペアチケットや5000円相当のファミマポイントが抽選で当たるキャンペーンを、全国の「ファミリーマート」店舗にて開催している。スタンプ付与期間は2027年1月11日まで。同キャンペーンでは、期間中に「ファミリーマート」店頭でファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、通販代金・公共料金・税金などを支払うことによって、支払い×1件につきファミマのアプリ「ファミペイ」にスタンプ×1個が貯まる。さらに、応募期間中に1回でも通販代金・公共料金・税金などをファミペイで支払うと当選確率が2倍に、1回でもファミペイで支払った上で「ファミペイ翌月払い」に登録すると当選確率が3倍に、1回でも「ファミマふるさと納税」に登録すると当選確率が3倍になる。賞品としては、第1回から第3回まですべて異なる演目の東京宝塚劇場公演「ペア観劇チケット」が抽選で当たる「チケット賞」、スタンプ×3個から応募可能な「ポイント賞」を用意している。「チケット賞」第1回の賞品は、「宝塚歌劇 星組公演 三井住友VISAカード シアター『RRR × TAKA“R”AZUKA ～√Rama～』Based on SS Rajamouli's ‘RRR’.」の、東京宝塚劇場 S席ペアチケットで、スタンプ×11個が必要。応募期間は9月21日まで。Aコースは11月21日15時30分開演、Bコースは11月22日15時30分開演、Cコースは12月1日13時30分開演となり、当選者数は各コース50組100名。なお、第2回は9月中旬頃、第3回は11月上旬頃に詳細が発表される予定となっている。「ポイント賞」では、全3回にわたって各回100名に5000円相当のファミマポイントが抽選で当たる。応募期間は、第1回が9月21日まで、第2回が9月22日～11月16日、第3回が11月17日～2027年1月13日。なお、第1回の残ったスタンプは第2回へ、第2回の残ったスタンプは第3回へ、それぞれそのまま引き継がれる。