Amazonで買ってファミマで受け取る、デジタルクーポンまとめ買いサービス

新しいデジタルクーポンまとめ買いサービスがスタート

EC×リアル店舗の新たな取り組み

「回数券（クーポン）」イメージ

ファミリーマートは、対象商品をファミリーマート店舗で引き換えられる回数券をお得に購入できる「ファミペイデジタルクーポン」の販売を、7月16日からをAmazon.co.jpで開始した。2026年9月に創立45周年を迎えるファミリーマートは、「いちばんちょっとおトク」を目指した取り組みの一環として、これまで公式アプリ「ファミペイアプリ」で販売してきた、対象商品の回数券をおトクに購入できるファミペイデジタルクーポンをAmazon.co.jpでも販売し、ECと店舗の垣根を越えた買い物環境を整える。サービス開始の第一弾「サントリー 伊右衛門 特茶／特茶ジャスミン（500ml）×8本」は、数量限定で1本分（194円分）お得な1358円で販売する。なお、予定数量に達した場合は早期に販売終了となる。Amazon.co.jpでの販売期間は7月16日～8月28日、ギフトコード有効期限は7月16日～9月29日、クーポン利用期限は7月16日～9月30日。なお、引き換えにあたり、ファミペイアプリが必要。