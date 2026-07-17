2026.7.17 17:30

かしこく暮らす

Amazonで買ってファミマで受け取る、デジタルクーポンまとめ買いサービス

Amazon.co.jp ファミリーマート EC

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　ファミリーマートは、対象商品をファミリーマート店舗で引き換えられる回数券をお得に購入できる「ファミペイデジタルクーポン」の販売を、7月16日からをAmazon.co.jpで開始した。

新しいデジタルクーポンまとめ買いサービスがスタート

EC×リアル店舗の新たな取り組み

　2026年9月に創立45周年を迎えるファミリーマートは、「いちばんちょっとおトク」を目指した取り組みの一環として、これまで公式アプリ「ファミペイアプリ」で販売してきた、対象商品の回数券をおトクに購入できるファミペイデジタルクーポンをAmazon.co.jpでも販売し、ECと店舗の垣根を越えた買い物環境を整える。
 
「回数券（クーポン）」イメージ

　サービス開始の第一弾「サントリー 伊右衛門 特茶／特茶ジャスミン（500ml）×8本」は、数量限定で1本分（194円分）お得な1358円で販売する。なお、予定数量に達した場合は早期に販売終了となる。

　Amazon.co.jpでの販売期間は7月16日～8月28日、ギフトコード有効期限は7月16日～9月29日、クーポン利用期限は7月16日～9月30日。なお、引き換えにあたり、ファミペイアプリが必要。
写真ギャラリー

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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Amazon.co.jp ファミリーマート EC

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外部リンク

ファミリーマート＝https://www.family.co.jp/ 「Amazon 販売サイト」＝https://amzn.to/4ymxEnU
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