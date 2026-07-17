2026.7.17 17:30かしこく暮らす
Amazonで買ってファミマで受け取る、デジタルクーポンまとめ買いサービス
ファミリーマートは、対象商品をファミリーマート店舗で引き換えられる回数券をお得に購入できる「ファミペイデジタルクーポン」の販売を、7月16日からをAmazon.co.jpで開始した。写真ギャラリー
サービス開始の第一弾「サントリー 伊右衛門 特茶／特茶ジャスミン（500ml）×8本」は、数量限定で1本分（194円分）お得な1358円で販売する。なお、予定数量に達した場合は早期に販売終了となる。
Amazon.co.jpでの販売期間は7月16日～8月28日、ギフトコード有効期限は7月16日～9月29日、クーポン利用期限は7月16日～9月30日。なお、引き換えにあたり、ファミペイアプリが必要。
EC×リアル店舗の新たな取り組み2026年9月に創立45周年を迎えるファミリーマートは、「いちばんちょっとおトク」を目指した取り組みの一環として、これまで公式アプリ「ファミペイアプリ」で販売してきた、対象商品の回数券をおトクに購入できるファミペイデジタルクーポンをAmazon.co.jpでも販売し、ECと店舗の垣根を越えた買い物環境を整える。
サービス開始の第一弾「サントリー 伊右衛門 特茶／特茶ジャスミン（500ml）×8本」は、数量限定で1本分（194円分）お得な1358円で販売する。なお、予定数量に達した場合は早期に販売終了となる。
Amazon.co.jpでの販売期間は7月16日～8月28日、ギフトコード有効期限は7月16日～9月29日、クーポン利用期限は7月16日～9月30日。なお、引き換えにあたり、ファミペイアプリが必要。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
注目の記事
ファミリーマート、「楽天SPU」の対象に 月3000円以上利用で＋0.5倍 「ファミペイ」からモバイルSuicaへのチャージが可能に ファミマポイントもチャージに使える 【Amazon×d払い】支払い設定のやり方とdポイントを二重取りするお得な方法 ファミペイはどうやってチャージする？対応方法や手数料、注意点を解説
外部リンク
RECOMMEND おすすめの記事
くらしを彩る
エアコンの電気代が高すぎる！今日からできる冷房・暖房の節電術。電気代高騰に負けない賢い使い方のコツ
売れてるもの
リビングに置きたい大型テレビ 何が売れてる？ 5月の販売台数トップ3をチェック【BCNランキング】
家電とIT
スマホを置いたら自動で冷却 イヤホンも充電できる冷却クーラー サンワサプライから登場
PR
EcoFlowのポータブル電源＋ポータブルエアコンでアウトドアの楽しさ爆上がり！ 特別クーポンでEcoFlow製品をお得に購入しよう
くらしを彩る
家電の電気代を一覧でチェック 冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどのコストを徹底比較
売れてるもの
値下げ効果でソニー「WF-1000XM6」が浮上、26年6月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10