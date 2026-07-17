「サーキュレーター」の併用で、エアコンの電気代を節約

ビックカメラ池袋本店 季節家電コーナー販売員の

浅野直希（アサノ・ナオキ）さん

置き場所や首振り機能をチェック

（1）置き場所に困らないサイズ感とお部屋に合わせて選ぶ

（2）風量が強く、コンパクトなモデルがおすすめ

（3）上下左右首振りさせ、空調効率を上げたい

ビックカメラ池袋本店の

サーキュレーターコーナー

大風量ながらコンパクトで静かなシャープ

シャープの

「プラズマクラスターサーキュレーター PK-18S03」

モバイルバッテリー対応でコンセントがない場所でも使える山善

山善の

「DCモーターサーキュレーター RCRP-W015」

とにかくパワフルさを求めるならリズム

リズムの

「Silky Wind Circulator 9ZFA39RH82」

【おしえてビックさん・46】全国的に30℃を超える暑い日が続いています。熱中症対策でこまめに水分や塩分を補給するとともに、エアコンもつけましょう。ただ、気になるのが電気代。物価が高騰している中、少しでも電気代を抑えたいものです。そこで、ビックカメラ池袋本店 季節家電コーナー販売員の浅野直希（アサノ・ナオキ）さんに、エアコンと併用して電気代を節約できるサーキュレーターをおしえてもらいました。浅野さんは、サーキュレーターを選ぶ際の三つのポイントを挙げます。風量がパワフルでも、サイズが大きいと部屋が狭く感じます。部屋に合わせたサイズ感は重要です。また、首振りは左右だけでなく、上下にも動くタイプを選びましょう。さっそく商品について、浅野さんにおしえてもらいます。浅野さんが推す1品目は、シャープの「プラズマクラスターサーキュレーター PK-18S03」です。おすすめする理由について「コンパクトでインテリアになじむデザインながら、大風量と高い静音性を両立。リビングから寝室まで、家中のさまざまな場所で快適にお使いいただけます」と、大風量ながら静かな点を評価します。また、「さらに空気を効率よく循環させるだけでなく、プラズマクラスターを搭載しているので、衣類乾燥モードでは部屋干し衣類の消臭効果も期待できます。梅雨時の部屋干しにも活躍するほか、上下左右の首振り機能により、設置場所を選ばず効率的に空気を循環します」と、衣類乾燥にも使える利便性を強調します。浅野さんがこの商品をおすすめしたいのは、「パワフルなサーキュレーターが欲しい方、衣類乾燥にも使いたい方、音が静かなサーキュレーターが欲しい方」とのこと。最大30畳対応の大風量モデルながら、コンパクトで静か、生乾きのニオイも抑えてくれる頼もしい一台です。浅野さんが推す2品目は、山善の「DCモーターサーキュレーター RCRP-W015」です。おすすめする理由は「コンパクトで持ち運びやすく、リビングやキッチン、脱衣所などさまざまな場所で使用できます。PD（パワーデリバリー）対応のためモバイルバッテリーでも使用でき、停電時も安心です」と、コンセントがない場所や災害時も使える安心感を訴求します。さらに「メモリー機能により、電源プラグを抜かずに運転した場合は停止前の設定で運転を再開します」と、前回の設定を覚えている賢さも解説します。なお、RCRP-W015はUSB Type-C搭載モデルとして初めて、遠くまで風を届ける高出力設計を採用。AC電源と同等の風量を実現します。PDアダプターとケーブルは付属しています。浅野さんがこの商品をおすすめするのは「初めてサーキュレーターを選ぶ方、部屋ごとにサーキュレーターを持ち運んで使いたい方、毎日手軽に使いたい方」とのこと。初心者に優しく、使いやすい一台です。浅野さんが推す3品目は、リズムの「Silky Wind Circulator 9ZFA39RH82」です。おすすめする理由は「飛行機のエンジンを思わせるデザインが特徴で、風量を重視する方におすすめのモデルです。二重反転ファンを採用し、コンパクトながら圧倒的な大風量を実現します。後方のファンで空気を集め、前方のファンで筒状の風を送り出すことで、最大風速6.4m／s、最大40畳の部屋でも効果を発揮します」と、とにかくパワフルであることを説明します。低い位置で使うことが多いサーキュレーターは、ファンや前後のガード部分にホコリが付きやすく、通常のシングルファンの放射状グリルは掃除しにくいです。しかし、二重反転ファンを搭載する9ZFA39RH82は、一方向スリットのデザインなので、別売りの「こそうじブラシ F0901-0588」で簡単に手入れできるのもうれしいポイントです。浅野さんがこの商品をおすすめするのは「風量を最優先で選びたい方、リビングなど広いお部屋でしっかり空気を循環させたい方、部屋干しの洗濯物を早く乾かしたい方」とのこと。最大到達距離は35m、適用床面積は約40畳（目安）と、申し分ないスペックです。最後に、浅野さんが接客時に心掛けていることをおしえてもらいました。「お客様との会話を大切にし、商品をどのような環境でご使用になるのか、現在お困りのことやご希望の機能などを丁寧にお伺いした上で、お客様のニーズに合った商品をご提案できるよう心掛けております。また、笑顔で明るく元気な接客を心掛け、お気軽にお声掛けいただける雰囲気づくりを大切にしています。お探しの商品が見つかるよう、親切・丁寧にご案内いたします」。エアコンとの併用で電気代を節約するサーキュレーター選びで困ったら、浅野さんに声を掛けてみましょう。ビックカメラ池袋本店では8月2日まで「池袋大感謝祭」を開催中。他にもお得なまとめ買いができるチャンスです。ぜひ店舗を訪れてみましょう。