PS5が実質月額980円で遊べる！ So-net 光で新たなオプションサービスを提供

「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用 for So-net」開始

光回線と一緒にPS5を申し込めば初期費用を抑えて導入できる

公式X フォロー＆リポストキャンペーンを実施

ソニーネットワークコミュニケーションズは、インターネット接続サービス「So-net 光」で、新たなオプションサービス「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用 for So-net（PS5オプション）」の申し込みを7月15日から受け付けている。対象プランと同時に申し込むことで、「PlayStation 5（PS5）」を実質月額980円で手軽に利用できる。今回のオプションは、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの「PlayStation 5 デジタル・エディション」をリース形式で利用できるサービス。「So-net 光 10ギガ」「So-net 光 M／L」「So-net 光（auひかり）」が対象となる。機器の発送は、9月から順次行われる。購入時の大きな初期費用を負担することなく、月額料金でPS5を利用できる点が特徴だ。So-net 光 10ギガとPS5オプションを新規で同時に申し込むと、特典が適用される。光回線の月額基本料金から3年間、毎月520円の割り引きが受けられ、PS5オプションの月額料金を実質980円で利用できる。高速な10ギガ回線とPS5を組み合わせることで、オンラインゲームやダウンロードコンテンツを快適な環境で楽しめそうだ。利用形態は36カ月のリース契約で、契約期間終了後に「リース継続」「本体の買い取り」「返却して解約」の三つから選択できる。一方、契約期間中の途中解約は原則できず、期間満了前に解約する場合は残債の一括支払いが必要となる。サービス開始を記念し、So-net公式Xアカウントではフォロー＆リポストキャンペーンを実施。応募者の中から抽選で、PULSE Exploreワイヤレスイヤホンやソニー製サウンドバー「BRAVIA Theatre Bar 5」、PlayStation Storeチケットなどが当たる。キャンペーン期間は7月31日まで。オンラインゲームの大容量化や高画質化が進み、高速な通信環境の重要性が高まっている。So-net 光の新オプションは、光回線とPS5を同時に導入できるため、新生活や回線の乗り換えを検討しているユーザーにとってはメリットが大きいといえそうだ。