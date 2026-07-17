2026.7.17 19:00

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家電・デジタル機器を対象とした新しい延長保証サービス「Amazon製品保証」

Amazon.co.jp 家電量販店

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　Amazonは、家電・デジタル機器を対象とした新しい延長保証サービス「Amazon製品保証」の提供を開始した。

新しい延長保証サービス
「Amazon製品保証」がスタート

購入金額を上限に保証　家電・デジタル機器の買い物にさらなる安心を

　新たに開始した「Amazon製品保証」は、Amazonとアシュリオン・ジャパンの共同提供による延長保証サービス。対象商品が故障や破損した場合、購入金額を上限に修理や交換を保証する。加入後は追加の費用負担はなく、診断や配達、訪問に関わる費用負担もない。対象カテゴリーはテレビ、PC、タブレット端末、カメラ、キッチン家電、掃除機などで、今後順次拡大していく予定。

　プランは、保証期間5年間の「自然故障プラン」と、自然故障に加え、落下や水濡れなどの物損にも対応する、保証期間3年間の「自然故障＋物損プラン」の2つ。利用回数の上限は保証期間中2回。
 
自然故障プラン（購入金額の5％～）と
自然故障＋物損プラン（購入金額の10％～）の二つ

　両プランとも、対象商品を購入する際に、商品詳細ページや購入画面上で保証プランを選択するだけで簡単に加入できる。なお、マーケットプレイス出品者の出品商品の場合、当該出品者を共同提供者に含む。

　オンラインで完結するため、紙の書類を保管したりする必要はなく、支払い方法は一括払いに加え、年払いのオプションも用意する。サービス料金はプランと支払方法によって変わる。例えば5万円のテレビを購入した場合、自然故障プラン（5年間／購入金額の5％～）の料金は一括払いが2480円、年払いが合計2860円（年額740円×4回）。なお、年払いはメーカー保証期間終了後から支払いが発生する。

　商品が破損・故障した際には、Amazon.co.jp上の注文履歴から「保証サービスを利用」を選択すると24時間いつでもオンラインで申請できる。365日の電話サポートも用意する。対象商品や保証プランの詳細は、Amazon.co.jp上の「Amazon製品保証」ページと、対象商品の商品ページで確認できる。
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外部リンク

「Amazon製品保証」＝https://amzn.to/4foouil
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