2026.7.15 19:00かしこく暮らす
プロが品質を保証するメルカリの新リユースサービス「m department」
メルカリは、7月14日から、プロが品質を保証する新しいリユースサービス「m department（エムデパートメント）」の提供を開始した。写真ギャラリー
具体的には、整備済み製品（スマートフォン、タブレット、ノートPC、カメラ・レンズ）では動作確認・バッテリー保証・クリーニング・データ消去などを、真贋認定済みブランド品（バッグ、アクセサリー、財布・小物、腕時計、衣類、シューズ）では各ショップの鑑定士による真贋鑑定を実施し、品質を担保する。また、整備済み製品には発送後180日間の動作保証が付帯し、万が一、正常に動作しなくなった場合は修理または交換で対応する。また、整備済み製品は発送後7～30日以内、真贋鑑定済みブランド品は発送後10日以内の返品を受け付ける。
昨今の物価高を背景にリユース品の需要が高まる一方で、高額なリユース品に対してユーザーが抱く「品質への不安」を解消するべく、世界で注目を集めている「プロが品質を保証するリユース品」を日本でも展開し、新品・中古の間に位置する“第3の市場”の開拓を目指す。
メルカリはこれまで個人間取引（C2C）を軸に成長してきたが、エムデパートメントの開始により、新たにB2Cのリユース事業を拡大する。メルカリには「宝探し」感覚で欲しいアイテムを探す楽しみがあるが、エムデパートメントは目的のアイテムを指名買いで探すケースが大半だと想定されるため、既存の「メルカリ」アプリとは別のアプリで展開し、順次取り扱いカテゴリーを拡大するとともに、2027年初頭には買取サービスの提供を開始する予定。
サービス開始を記念して、9月30日23時59分まで、エムデパートメントで使える「welcomeクーポン」プレゼントキャンペーンを実施する。クーポンの有効期限は、クーポン付与日から7日間。
高額リユース品の品質不安を解消 “第3の市場”の開拓を目指すエムデパートメントは、メルカリアプリとは独立した新たなECサイト。厳正な審査を通過した専門事業者のみが出店でき、サービス開始時点でソフマップをはじめ、88社が参画する。取り扱う商品はすべて検査・修理・クリーニング・真贋鑑定などを経た「整備済み製品（リファービッシュ品）」または「真贋鑑定済みブランド品」のため、安心して購入できる。
具体的には、整備済み製品（スマートフォン、タブレット、ノートPC、カメラ・レンズ）では動作確認・バッテリー保証・クリーニング・データ消去などを、真贋認定済みブランド品（バッグ、アクセサリー、財布・小物、腕時計、衣類、シューズ）では各ショップの鑑定士による真贋鑑定を実施し、品質を担保する。また、整備済み製品には発送後180日間の動作保証が付帯し、万が一、正常に動作しなくなった場合は修理または交換で対応する。また、整備済み製品は発送後7～30日以内、真贋鑑定済みブランド品は発送後10日以内の返品を受け付ける。
昨今の物価高を背景にリユース品の需要が高まる一方で、高額なリユース品に対してユーザーが抱く「品質への不安」を解消するべく、世界で注目を集めている「プロが品質を保証するリユース品」を日本でも展開し、新品・中古の間に位置する“第3の市場”の開拓を目指す。
メルカリはこれまで個人間取引（C2C）を軸に成長してきたが、エムデパートメントの開始により、新たにB2Cのリユース事業を拡大する。メルカリには「宝探し」感覚で欲しいアイテムを探す楽しみがあるが、エムデパートメントは目的のアイテムを指名買いで探すケースが大半だと想定されるため、既存の「メルカリ」アプリとは別のアプリで展開し、順次取り扱いカテゴリーを拡大するとともに、2027年初頭には買取サービスの提供を開始する予定。
サービス開始を記念して、9月30日23時59分まで、エムデパートメントで使える「welcomeクーポン」プレゼントキャンペーンを実施する。クーポンの有効期限は、クーポン付与日から7日間。
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