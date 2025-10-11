エプソン公式で安心導入！ 「IoT PC」の長期保証キャンペーンスタート

Windows 11/10 IoT Enterprise LTSC搭載PCの

定額保守サービスがお得になるキャンペーンを開催中

定額保守サービスが1万4190円オフ

エプソンダイレクトが販売する

Windows 11/10 IoT Enterprise LTSC搭載PCのメリット

エプソンダイレクトは2026年4月6日17時まで、Windows 11/10 IoT Enterprise LTSCを搭載するPCの導入を検討している法人を対象に「長期保証がお得なキャンペーン」を実施している。同キャンペーンでは、Windows 11/10 IoT Enterprise LTSC搭載PCにおける、5年以上の「お預かり修理」と「訪問修理」の定額保守サービスを税込1万4190円オフで提供する。Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSCおよびWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSCは、一般向けのWindowsとは異なる特定用途向けに設計された業務用OSで、受付端末やPOS端末、工場の生産ライン、サイネージなどにおける、長期安定稼働を目的としている。強固なセキュリティによって頻繁なアップデートを不要にするとともに、ロックダウン機能で設定や動作を制限することで、安定運用を可能にしている。また、専用機よりもコストを抑えて導入できる。一般的に専用機は高耐久、24時間365日保証といったメリットがある一方で、オーバースペックになりがちだが、エプソンダイレクトが販売するWindows 11/10 IoT Enterprise LTSC搭載PCは、汎用PCながら1～2年は同一仕様で販売されるため、モデル変更の心配が少なく、安定稼働とコスト削減の両立が可能となっている。あわせて、エプソンダイレクトは法人向けに「PC無料貸し出しプログラム」を実施しており、Windows 11/10 IoT Enterprise LTSC搭載PCの動作を購入前に検証できる。