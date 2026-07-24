2026.7.24 17:30

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最大10％還元　千葉県キャッシュレス決済キャンペーン　8月7日から

キャッシュレス 千葉県 マネー・節約

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　千葉県は、県内の消費を喚起し、事業者の支援につなげるため、対象店舗での支払金額の最大10％を還元する「使うたび、めぐるたび、千葉の楽しさが広がっていく！千葉県キャッシュレス決済キャンペーン」を8月7日から開始する。

キャンペーン特設サイト

還元総額は50億円相当

　千葉県内の対象店舗（約7万8000店舗）において、対象のキャッシュレス決済サービスで代金を支払った場合にポイントまたはチャージ残高で還元する。対象のキャッシュレスサービスはAEON Pay、au PAY、d払い、PayPay、楽天ペイの5サービス。還元率は一律10％で、還元上限は1決済事業者あたり期間中3000円相当、1人あたり合計最大1万5000円相当。
 
対象のキャッシュレス決済サービスとキャンペーン期間

　対象店舗には、キャンペーン期間中にポスター・チラシ・ステッカーなどが掲示される。コンビニエンスストアなど一部の店舗、サービス・商品は対象外。終了日は8月30日だが、予算上限（50億円相当）に達する見込みとなった場合は早期に終了する場合がある。
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「使うたび、めぐるたび、千葉の楽しさが広がっていく！千葉県キャッシュレス決済キャンペーン」特設サイト＝https://chibaken-cashless.jp/
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