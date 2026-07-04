クレジットカード＆タッチ決済の話題振り返り！　2026年6月のトピックス

「Apple Payでも！タッチでVisa割キャンペーン！」は

7月19日まで

スーパーや飲食店の優遇競争が加速

Googleのウォレットサービス「Google Pay」に「dカード」が対応

「ローソンPontaプラス」最大15％Pontaポイント還元の対象店舗

（2026年6月16日現在）

「優遇サービス対象店拡大」「対象カード追加」と、「クレカ積立」の

還元率引き上げを実施

対象店で最大20％還元「ポイントアッププログラム」に

6月1日に追加した8店舗

2026年6月に話題になったクレジット／プリペイドカード関連のトピックスを紹介する。ビザ・ワールドワイド・ジャパンは、7月19日まで「Apple Payでも！タッチでVisa割キャンペーン！」を実施している。今年2月にスタートした「タッチ決済全国キャッシュレス推進プロジェクト」の第三弾で、事前に「Visa割」に登録したVisaカードをAppleのウォレットサービス「Apple Pay」に設定し、1回1000円以上支払うと、最大500円をキャッシュバックする「Visa割チャンス」に参加できる（抽選参加は1カードあたり25回まで）。なお、キャンペーンは早期終了の可能性がある。また、NTTドコモのクレジットカード「dカード」は、6月12日からAndroidスマートフォンで利用できるGoogleのウォレットサービス「Google Pay」への対応を開始した。事前に「Google ウォレット」に登録することで、全国のVisa／Mastercardのタッチ決済対応店舗や公共交通機関、「Google Pay」に対応するWebサイト・アプリで利用できる。「Pontaよろず相談所」など、KDDIとともに、さまざまな取り組みを進めている「ローソン」でお得になるローソン銀行発行のクレジットカード「ローソンPontaプラス」は、6月16日から最大15％還元対象店舗を追加した。「ローソンPontaプラス」アプリからのエントリーのうえ、今回追加した3店舗をはじめ、「くら寿司」「スシロー」などの対象店舗で「ローソンPontaプラス」を利用すると、もれなく利用金額の5％、各種条件達成で最大15％のPontaポイントを還元する。6月1日には、三菱UFJフィナンシャル・グループも、対象のスーパーや飲食店で通常よりポイント還元率アップなどの優遇が受けられるライフステージ総合金融サービス「エムット」のサービス拡充を発表。これを記念して、最大3万5000円相当の特典がもらえる「三菱UFJカードの新規入会キャンペーン」を開始した。サービス拡充の内容は多岐にわたり、「三菱UFJカード」で支払うと最大20％のポイント還元する優遇サービスの対象店には6月1日から新たに8ブランドを追加する。また、家電量販店「ヨドバシカメラ」のクレジット機能付きポイントカードである「GOLD POINT CARD ＋」は、池袋エリアの「池袋ショッピングパーク」各店（宝くじ・金券ショップ除く）と「ヨドバシ池袋」の対象店舗限定で、通常1％ポイント還元のところ10％還元となる「ポイント10倍キャンペーン」を7月12日まで実施している。ヨドバシカメラの店舗・EC、石井スポーツ、アートスポーツは対象外。