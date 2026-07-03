Ploom AURA発売1周年、銀座で体験型イベント開催　開発中フレーバー試喫もできる「Ploom Taste Journey」

Ploom AURA発売1周年イベント

100人超が語る記憶に残る「旨さ」の一服とは？

日本たばこ産業（JT）は7月2～12日の各日11～21時に、「Ploom」ブランドの加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA（プルーム・オーラ）」の全国発売1周年を記念して、同ブランドが追求してきた「旨さ」をテーマとしたイベント「Ploom Taste Journey」を、Ploom Shop銀座店（東京都中央区）にて開催している。同イベントでは、Ploom Shop銀座店の1階にて、アーティストの山口一郎さん、お笑い芸人の薄幸さん、作家の鈴木涼美さんなど、100人超の「Ploom」ユーザーから寄せられた「Taste Memory」を紹介するパネル展示が行われる。さまざまな人生における「記憶に残る『旨さ』の一服」にまつわるエピソードを通じて、「旨さ」の原点となるストーリーを紐解いていく。あわせて、Ploom Shop銀座店の地下1階では、開発中銘柄の中から「カプセルメンソール」「フレーバーメンソール」「レギュラー」を軸とした10銘柄が特別に公開される。味わいや香りの違いを愉しみつつ、「Ploom」が目指すこれからの「旨さ」を体験できる。