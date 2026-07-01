雄大な自然の静かで力強い佇まい、「Ploom AURA」で新色「グレイシャーホワイト」追加

モダンでエレガントな白へと昇華

日本たばこ産業（JT）は6月30日から順次、「Ploom」ブランドの加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA（プルーム・オーラ）」の新色となる、「グレイシャーホワイト」モデルをCLUB JTオンラインショップ、および全国の「Ploom Shop」などで先行発売する。また、7月7日からは順次、全国のコンビニエンスストアなどにおいて、数量限定で発売される。スターターキットの価格は2980円。今回、先行発売された「Ploom AURA」の新色となる「グレイシャーホワイト」モデルは、雄大な自然の静かで力強い佇まいから着想を得たカラーで、デバイスに自然界の美しさをモダンでエレガントな白へと昇華させ、優雅な輝きで手元を彩ってくれる。あわせて、「Ploom AURA」関連アクセサリーとして、フロントパネル×1種、バックカバー×1種、カーホルダー×1種とワイヤレスチャージングカバー×3種が、CLUB JTオンラインショップや全国のPloom Shopなどで発売されている。価格は、「プルーム・オーラ・フロントパネル グレイシャーホワイト（パターンド）」「プルーム・オーラ・バックカバー グレイシャーホワイト」「プルーム・オーラ・カーホルダー」が1980円。「プルーム・オーラ・ワイヤレス チャージングカバー」は、カラーがジェットブラック、ローズゴールド、ネイビーブルーの3色で、価格は2980円（いずれも数量限定）。「Ploom AURA」は、独自の「SMART HEATFLOW」技術によって、かつてない満足感とたばこ本来の味を愉しめる加熱式たばこ用デバイス。「HEAT SELECT SYSTEM」を使用すれば、4つの加熱モードの中から好みに応じた一服を選択可能で、繊細で有機的な曲線とコンパクトかつスリムなフォルムを採用している。