α世代の約6割が「AIを日常的に利用」と回答　主要SNSと同等の時間を費やしている実態が明らかに

AIを利用しているか

小学校高学年を対象に「AI利用に関する意識調査」を実施

それぞれのメディアに対する、

1日あたりの接触時間（単位は分）

AIはどのような存在か

恋愛に悩んだ際、誰に相談するか

納得のいかない回答への対応

AIは道具か、それとも友だちか

AIを使うことに対する懸念

AIの使用に対する具体的な懸念点

東急エージェンシーは6月30日に、同社の運営する次世代の消費を担うα世代関連のマーケティング活動を支援するα世代デザインファーム「αFind（アルファインド）」が、小学校高学年（おもに10～12歳）の男女を対象に実施した、「α世代のAI利用実態について」調査の結果を発表した。同調査は、3月20～22日の期間に10～12歳の男女（α世代）および16～29歳の男女（Z世代）に対して行われ、4237件の回答を得ている。調査対象者に、AIを利用しているかを尋ねたところ、「利用している」とする回答は60.5％を占め、α世代にとってはAIがすでに主要なツールになりつつあることが明らかになった。メディアごとの、1日あたりの接触時間を尋ねた質問では、「AI」（31分）が「Instagram」（28分）、「X」（24分）を上回り、年齢制限などのハードルが存在する主要なSNSに代わって、気軽にアクセス可能なAIが日常の主要な接触メディアとして台頭している。自身にとって、AIはどのような存在かを尋ねたところ、「気を使わずに話せる『友だち』」（42.9％）がもっとも多く、「いつもそばにいる『ペット』」（27.0％）、「便利な道具」（21.6％）がそれに続いた。恋愛に悩んだとき、誰に相談するかを尋ねた質問では、α世代の21.6％が「AI（ChatGPTなど）」と答えており、「友だち」（21.6％）と同率であるとともに、「親」（10.8％）の倍に達している。AIから納得のいかない回答が返ってきた際の対応を尋ねたところ、α世代では「指示（プロンプト）を変えて何度でもやり直させる」という回答が72.9％を占め、Z世代（62.2％）を大きく上回った。AIは道具か、それとも友だちかを尋ねた質問では、α世代の56.7％が「AIは一緒におしゃべりしたりする友だちみたい」と答えている。AIの使用に対する懸念があるかを尋ねたところ、α世代では「とても不安である」という回答が43.2％に達し、Z世代（22.6％）よりも高い割合を占めた。AIの使用に対する具体的な懸念点としては、「AIに頼り過ぎてしまうことで、自身で考える力がなくなってしまうのではないか」といった不安が多く寄せられている。