Insta360が夏の大型セール開始、人気の360度全景カメラやジンバルなどが特別価格

Insta360が「超お得セール」開始

注目のセール対象商品をチェック

「X5」が12％オフ

「X4 Air」が最大20％オフ

「Ace Pro 2」が最大12％オフ

「GO Ultra」が最大12％オフ

「Flowシリーズ」が最大20％オフ

「Linkシリーズ」が最大25％オフ

「Insta360 Snap」が15％オフ

「Insta360 Mic Pro」が10％オフ

Insta360が、期間限定キャンペーン「超お得セール」を開始した。旧モデルを対象とした先行セールが7月1日から、主力製品を対象としたセールが7月7日から。人気の360度全景カメラやアクションカメラ、AI搭載ジンバル、Webカメラなどが特別価格で購入できる。超お得セールでは、最新の360度全景カメラからクリエーター向けアクセサリーまで幅広い製品が対象となる。旅行やアウトドア、Vlog撮影需要が高まる夏シーズンを前に、お得に機材を導入できる絶好の機会だ。セール対象には、360度全景カメラ「X5」、軽量モデル「X4 Air」、8K対応アクションカメラ「Ace Pro 2」、超小型の「GO Ultra」などがラインアップされている。いずれも動画制作やSNS投稿、旅行記録などで人気を集めている製品で、購入を検討していたユーザーには見逃せないセールだ。期間は7月15日まで。気になる製品があるなら、在庫がなくなる前にチェックしてみてはいかがだろうか。