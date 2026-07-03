PayPay、「他社カード利用券」を導入　7月1日から順次適用

「他社カード利用券」購入の流れ

「他社クレジットカードの利用」は1ステップ加えた手順のみに

PayPayで使えるクレジットカードの

種類とサービス概要

PayPayは、スマートフォン決済サービス「PayPay」において、PayPayカードが発行する「PayPayカード／PayPayカード ゴールド」と「三井住友カード」以外のクレジットカード（他社クレジットカード）を利用した決済を8月末で終了する代わりに、7月1日から「他社カード利用券」の提供を開始すると発表した。7月1日以降、約1カ月（予定）をかけ、ユーザーごとに順次適用する。PayPayアプリ上で他社カード利用券を他社クレジットカード決済で購入すると、PayPay加盟店での支払いに利用できる。他社カード利用券は1万（1万円単位）から最大25万円まで購入可能。事前チャージ（プリペイド）型電子マネーと同じ仕組みで、購入時・利用時とも追加の手数料はかからない。PayPayカード／PayPayカード ゴールド会員や銀行口座チャージ、現金チャージを利用している場合は、この新サービス開始に伴う利用方法の変更はない。また、三井住友カードが発行する個人向けの対象カードに限り、三井住友カードとの連携施策により、従来同様、PayPayアプリに対象カードを紐づけて決済できるので、他社カード利用券を利用する必要はない。