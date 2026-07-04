ノジマ、池袋東武店限定で「他店徹底対抗セール」　7月20日まで

キャンペーン告知

池袋は家電量販店激戦区

「ビックカメラ 池袋大感謝祭」

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ノジマ 池袋東武店「オーディオスクエア」（左）と

「東京ゼロエミポイント」のロゴ

ノジマは、「ノジマ 池袋東武店」限定で「他店徹底対抗セール」を開催している。期間は7月20日まで。池袋エリアは、西口側にノジマ 池袋東武店とビックカメラの新業態「ビックカメラ池袋西口 IT tower店」、東口側にビックカメラやソフマップ、ヤマダデンキの店舗があり、さらに6月30日に約1万坪の大型店「ヨドバシカメラ マルチメディア池袋」がオープンしたことから、ノジマでは、池袋東武店で他店徹底対抗セールを実施し、首都圏有数の家電量販店激戦区となった池袋エリアで集客強化を図る。キャンペーン期間中、商品ごとに他店の価格に徹底対抗するほか、池袋東武店限定の特別企画として最大20％ポイント還元を実施する。さらに、5万円以上購入すると2500Pt、30万円以上購入すると1万5000Ptを追加でプレゼントする。また、ノジマは東京都が実施する「東京ゼロエミポイント」の対象店舗となっており、対象の省エネ家電（エアコン・冷蔵庫・給湯器・照明器具）を購入し、指定の条件をすべて満たす場合、最大8万円の補助（値引き）が受けられる。競合店対策として、ビックカメラも池袋エリア限定のキャンペーン「池袋大感謝祭」を8月2日まで開催している。決済特典として、「ビックカメラSuicaカード」や「au PAY」「d払い」「PayPay」「楽天ペイ」の各スマホ決済サービス限定のポイントアップも実施している。