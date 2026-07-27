2026.7.27 18:00かしこく暮らす
ヤマダ・エディオン経営統合をきっかけに基準が変わる？ 家電選びは「価格」から「商品」へ
小売業は規模が大きいほど価格交渉力が強まるこれまで家電量販店各社は、大量仕入れと大量販売を背景に、メーカーとの本部商談（本社レベルでの仕入れ交渉）を有利に進めてきた。販売数量や重点商品を決め、好条件を引き出し、店頭価格に反映する。規模が大きいほど価格交渉力が強まり、消費者も恩恵を受けてきた。
しかし、この安さは、消費者に最も合う商品を選ぶのではなく、本部商談で先に決まった「売るべき商品」を販売員が勧める構造によって実現していた面もある。接客は消費者のニーズよりも、販売したい商品を起点に進みやすかった。
現在、この仕組みが揺らいでいる。指定価格制度の導入拡大、国内家電メーカーの海外企業傘下入り、取引適正化、量販企業の製造事業への進出などで、従来の価格中心の商談が難しくなりつつある。値引き差が縮まれば、「どこで買うか」の基準も変わる。
そこで今後は、規模の使い方が「大量に仕入れて安く売る」から、「大量販売を前提に独自の商品をつくる」方向に移っていく可能性がある。販売ロットが小さいオリジナル商品は、色や一部仕様の変更にとどまりやすかった。メーカーが専用部品や設計変更の費用を回収しにくいからだ。数量が増えれば、専用設計や独自機能を盛り込み、小規模では不採算だった商品が実現する可能性が高まるだろう。
つまり消費者にとっては、機能を絞った低価格商品から、生活課題に対応する高付加価値商品まで、選択肢が広がる可能性がある。店頭の声や購買データが商品企画に反映されれば、接客も「決められた商品を売る」形から「生活に合う商品を提案する」形へ変わっていく。量販企業ごとの顧客層や商品思想が分かれれば、自分に合う商品を扱う企業を選べる。
ただし、オリジナル商品は他店と価格や性能を比較しにくい。そのため、利益率の高い自社商品が新たな「売るべき商品」になれば、消費者中心とは言えない。不要な機能を含む場合もあるため、購入時は必要な機能、保証、修理体制まで確認したい。
これからは同じ商品をどこで安く買うかだけでなく、どの家電量販店が自分の暮らしに合う商品を作り、納得できる提案かどうかを見る時代になる。統合の本当の恩恵は、競争軸を価格から商品へ移し、消費者の選択肢を豊かにできるかにかかっている。（堀田経営コンサルタント事務所・堀田泰希）
堀田 泰希
Yasuki Hotta
堀田経営コンサルティング事務所 代表者。研修講師。日本商工会議所一級販売士。大手家電量販企業幹部職として勤務。2007年独立して堀田経営コンサルティング事務所を開業。家電メーカー、専門メーカーをはじめ、大手家電量販企業など、家電業界の研修教育活動に取り組んでいる。
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