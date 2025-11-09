エディオン、PBのe angleから「くすみカラー」で落ち着いた色合いの「ホットサンドメーカー」と「ハンドブレンダー」

「e angle カラーデザインシリーズ」から、

エディオンは、プライベートブランド「e angle」の「カラーデザインシリーズ」の新ラインアップとして、「ハンドブレンダー」（ANGC-BLD22-A）を11月11日に、「ホットサンドメーカー」（ANGC-HSH30-A）を11月下旬に、「エディオン」全店および「エディオンネットショップ」にて発売する。「カラーデザインシリーズ」は、「くすみカラー」が特長の家電シリーズで、今回発売される「ハンドブレンダー」および「ホットサンドメーカー」は、ティール、ピンクベージュ、モカホワイトの3色を用意している。「ハンドブレンダー」は、食材を「つぶす・混ぜる」際に使用するブレンダーと、「泡立てる」際に使用するビーターの2種類のアタッチメントが付属し、フレッシュジュースやポタージュ作りといった料理から、生クリームの泡立てなどお菓子作りまで、幅広く使用できる。スピードは、食材や用途に合わせて「通常モード」と「ターボモード」の2段階で切り替えられる。価格は4480円。「ホットサンドメーカー」は、食パン1枚でホットサンドを作れる「ハーフサイズ」設計で、6枚切りから12枚切りの食パンに対応する。スイッチを押すだけで予熱から焼き上げまで自動で行ってくれるシンプル操作で、安全に配慮した電源オン／オフスイッチを備えている。価格は4280円。