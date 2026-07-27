2026.7.27 17:30スマホ・PC
3COINSからフォトプリンター、専用ペーパーも多数ラインアップ
パルが運営する雑貨店「3COINS（スリーコインズ）」はスマートフォン（スマホ）の写真を手軽に印刷できる「フォトプリンター」を発売した。写真ギャラリー
一般的なフォトプリンター同様、スマホ向け専用アプリを使用し、簡単にすばやく、600dpiの高画質で印刷が行える。さらに、別売の専用ペーパーを使用することで、シールプリント・マグネットプリントや布製品へ転写するヒートプリント、肌へも貼れるウォータープリントも楽しめる。専用ペーパーの価格はノーマルフォトペーパーが10枚入り550円、その他のペーパーは10枚入り各880円。インクカートリッジは「PAL CLOSET」限定販売で価格は4400円。
カラーは「アイボリーグレー」と「ホワイトブラウン」の2色。価格は、本体にノーマルフォトペーパー20枚、インクカートリッジ、Type-Cケーブル付きで1万4300円。
人気のスリコから新登場！7月3日から公式通販サイト「PAL CLOSET」で先行販売をスタート。7月18日から店頭発売を開始した。取り扱い店舗は、全国の3COINS・3COINS＋plus・3COINS OOOPS！・3COINS station。
一般的なフォトプリンター同様、スマホ向け専用アプリを使用し、簡単にすばやく、600dpiの高画質で印刷が行える。さらに、別売の専用ペーパーを使用することで、シールプリント・マグネットプリントや布製品へ転写するヒートプリント、肌へも貼れるウォータープリントも楽しめる。専用ペーパーの価格はノーマルフォトペーパーが10枚入り550円、その他のペーパーは10枚入り各880円。インクカートリッジは「PAL CLOSET」限定販売で価格は4400円。
カラーは「アイボリーグレー」と「ホワイトブラウン」の2色。価格は、本体にノーマルフォトペーパー20枚、インクカートリッジ、Type-Cケーブル付きで1万4300円。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
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