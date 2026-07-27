2026.7.27 17:30

スマホ・PC

3COINSからフォトプリンター、専用ペーパーも多数ラインアップ

フォトプリンタ

SHARE ON

　パルが運営する雑貨店「3COINS（スリーコインズ）」はスマートフォン（スマホ）の写真を手軽に印刷できる「フォトプリンター」を発売した。

「フォトプリンター」特設ページ

人気のスリコから新登場！

　7月3日から公式通販サイト「PAL CLOSET」で先行販売をスタート。7月18日から店頭発売を開始した。取り扱い店舗は、全国の3COINS・3COINS＋plus・3COINS OOOPS！・3COINS station。
 
フォトプリンターとノーマルフォトペーパー

　一般的なフォトプリンター同様、スマホ向け専用アプリを使用し、簡単にすばやく、600dpiの高画質で印刷が行える。さらに、別売の専用ペーパーを使用することで、シールプリント・マグネットプリントや布製品へ転写するヒートプリント、肌へも貼れるウォータープリントも楽しめる。専用ペーパーの価格はノーマルフォトペーパーが10枚入り550円、その他のペーパーは10枚入り各880円。インクカートリッジは「PAL CLOSET」限定販売で価格は4400円。
 
多彩な別売の専用ペーパー
（シールフォトペーパー・マグネットフォトペーパー・
ヒートプリントフォトペーパー・ウォータープリントフォトペーパー）

　カラーは「アイボリーグレー」と「ホワイトブラウン」の2色。価格は、本体にノーマルフォトペーパー20枚、インクカートリッジ、Type-Cケーブル付きで1万4300円。
写真ギャラリー

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

フォトプリンタ

SHARE ON

あわせて読みたい

【2026年最新】外出先でも快適！　3COINSの家で使えるおすすめポ...

　雑貨のイメージが強い3COINS（スリーコインズ、通称「スリコ」）ですが、近年は家電アイテムも充実しています。手ごろな価格とデザイン性を...

【2026年最新】アウトドアでも活躍！　3COINSのおすすめアイテム

　雑貨のイメージが強い3COINS（スリーコインズ、通称「スリコ」）ですが、近年はモバイルアクセサリーやアウトドア商品も充実しています。今...

注目の記事

子育て世帯に一家に1台「プリンター」のすすめ　学校や塾のデジタル化に協力を 【1個880円】接触不良ゼロに！スリコのType-Cケーブルをマグネット式にする変換アダプタ カラバリも3色 スマホ時代に“手に取る写真”が再燃！ 「SELPHY CP1500」が変えるプリント体験 Xiaomiがポケットサイズのフォトプリンター、8000円のコスパが魅力

外部リンク

「パル フォトプリンター特設サイト」＝https://www.palcloset.jp/shared/pc_pal/event/3coins/2026/photoprinter/
前の記事

RECOMMEND おすすめの記事

くらしを彩る

エアコンの電気代が高すぎる！今日からできる冷房・暖房の節電術。電気代高騰に負けない賢い使い方のコツ

売れてるもの

骨伝導イヤホン 調べたら6月の販売数No.1は意外なメーカーの製品だった！【BCNランキング】

家電とIT

スマホを置いたら自動で冷却 イヤホンも充電できる冷却クーラー サンワサプライから登場

PR

EcoFlowのポータブル電源＋ポータブルエアコンでアウトドアの楽しさ爆上がり！　特別クーポンでEcoFlow製品をお得に購入しよう

くらしを彩る

家電の電気代を一覧でチェック 冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどのコストを徹底比較

売れてるもの

値下げ効果でソニー「WF-1000XM6」が浮上、26年6月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10
CLOSE
売れてるもの
売れてるもの TOP 売れ筋速報 売れてる分析
家電とIT
家電とIT TOP 生活 おでかけ スマホ・PC
くらしを彩る
くらしを彩る TOP 暮らしにプラス かしこく暮らす 豆知識
特集
特集 TOP カラリと快適生活 完全ワイヤレスイヤホン最前線 おうちエンタメ、極上計画 どうなるモバブ わたしの「ひんやり」最適解。
話題
話題 TOP 生活 ローカル
お役立ち
お役立ち TOP ファイナンス VOD ゲーミング 格安SIM
BCN AWARD
2026 2025

注目のキーワード

完全ワイヤレスイヤホン ヘッドホン・イヤホン モバイルバッテリー

ITと家電の「売れてるもの」でくらしを彩るメディア

CLOSE
売れてるもの
売れ筋速報 売れてる分析
家電とIT
生活 おでかけ スマホ・PC
くらしを彩る
暮らしにプラス かしこく暮らす 豆知識
特集
カラリと快適生活 完全ワイヤレスイヤホン最前線 おうちエンタメ、極上計画 どうなるモバブ わたしの「ひんやり」最適解。
話題
生活 ローカル
お役立ち
ファイナンス VOD ゲーミング 格安SIM
BCN AWARD
2026 2025

注目のキーワード

完全ワイヤレスイヤホン ヘッドホン・イヤホン モバイルバッテリー

ITと家電の「売れてるもの」でくらしを彩るメディア