3COINSからフォトプリンター、専用ペーパーも多数ラインアップ

「フォトプリンター」特設ページ

人気のスリコから新登場！

フォトプリンターとノーマルフォトペーパー

多彩な別売の専用ペーパー

（シールフォトペーパー・マグネットフォトペーパー・

ヒートプリントフォトペーパー・ウォータープリントフォトペーパー）

パルが運営する雑貨店「3COINS（スリーコインズ）」はスマートフォン（スマホ）の写真を手軽に印刷できる「フォトプリンター」を発売した。7月3日から公式通販サイト「PAL CLOSET」で先行販売をスタート。7月18日から店頭発売を開始した。取り扱い店舗は、全国の3COINS・3COINS＋plus・3COINS OOOPS！・3COINS station。一般的なフォトプリンター同様、スマホ向け専用アプリを使用し、簡単にすばやく、600dpiの高画質で印刷が行える。さらに、別売の専用ペーパーを使用することで、シールプリント・マグネットプリントや布製品へ転写するヒートプリント、肌へも貼れるウォータープリントも楽しめる。専用ペーパーの価格はノーマルフォトペーパーが10枚入り550円、その他のペーパーは10枚入り各880円。インクカートリッジは「PAL CLOSET」限定販売で価格は4400円。カラーは「アイボリーグレー」と「ホワイトブラウン」の2色。価格は、本体にノーマルフォトペーパー20枚、インクカートリッジ、Type-Cケーブル付きで1万4300円。