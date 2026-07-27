特別価格の1万円引き！ 約714gでどこでももう1画面　「DIGI＋15.6インチワイヤレス モバイルディスプレイ」発売

DIGI＋15.6インチワイヤレス モバイルディスプレイ

ケーブル1本で使えるワイヤレス接続

MiracastやAirPlayへの対応でワイヤレス接続が可能

コンパクトでバッグに収納しやすい

幅広い機器と接続できる

ソースネクストは、ワイヤレス接続に対応した新製品「DIGI＋15.6インチワイヤレス モバイルディスプレイ DGP-WMD1501」を7月24日から発売している。約714gの軽量ボディに加え、MiracastやAirPlayに対応し、Windows PCやMac、スマートフォン、タブレット端末など、幅広い機器と接続できるのが特徴だ。発売記念として、通常価格3万9800円のところ、8月6日まで特別価格2万9800円で販売している。テレワークや出張、オンライン会議の増加に伴い、「ノートPCの画面だけでは作業スペースが足りない」と感じるビジネスパーソンは少なくない。DIGI＋15.6インチワイヤレス モバイルディスプレイは、15.6インチのフルHD液晶を搭載し、ノートPCやスマートフォンの画面を拡張表示できる。資料を見ながらメールを作成したり、Web会議をしながらメモを取ったりと、マルチタスクの効率化に役立つ。ワイヤレス接続に対応している点がポイント。電源が確保できる場所であれば、電源ケーブル1本を接続するだけで使用できる。MiracastやAirPlayに対応しているため、WindowsやMac、スマートフォンなどから手軽に画面を共有できる。また、外出先などコンセントがない環境でも、PD（Power Delivery）対応のノートPCから給電できるため、シーンを選ばず活用できる。バッテリーを搭載しないバッテリーレスで、約714gという軽量化を実現。本体サイズは約356×222mmとコンパクトで、ノートPCと一緒にバッグに収納しやすい。外出先のカフェやコワーキングスペース、顧客先などでも気軽に持ち運べる。画面サイズが15.6インチ、解像度がフルHD（1920×1080ドット）。非光沢パネルを採用しているため映り込みが少なく、長時間の作業でも快適に使用できる。さらにHDRやブルーライト低減機能も備え、映像鑑賞からビジネス利用まで幅広く使える。加えて、miniHDMIやUSB Type-C端子を搭載しているため、有線接続にも対応。利用環境に応じて柔軟に使い分けられる。DIGI＋15.6インチワイヤレス モバイルディスプレイは、ワイヤレス接続の手軽さと約714gの軽量設計を両立。外出先でも快適にデュアルモニター環境を構築できそうだ。