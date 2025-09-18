BenQ 初のデュアルモニターアーム 耐荷重20kgで大きめサイズでもしっかり支える

耐荷重20kgの安心感 角度調節でポジションも自在に調整

ベンキュージャパンは9月19日に、同社初のデュアルモニターアーム「BDH01」を発売する。価格は2万4300円でカラーはブラック。BDH01は、最大20kgまでのモニターを安定して支える高耐荷重設計が特徴のデュアルモニターアーム。通常のオフィス用モニターからウルトラワイドモニターを、ウェブカメラやスクリーンバーを取り付けた状態で安心して使用できる。高耐荷重設計を支えるのは通常の2倍の耐久性を備えた特殊スプリング。2万5000回に及ぶ動作試験をクリアしているため、長時間の作業や日々の上下動にも安心して対応できる。角度調節は、上下は－20～50度のティルト、左右は±90度のスウィーベル、±180度の画面回転に対応。モニターの高さを上げて姿勢を整えたり、用途に合わせて縦画面に切り替えたりと、作業スタイルに合わせた快適なポジションに調整可能だ。画面回転は、180度／360度の2Way設置にも対応する。設置方式は、クランプ固定とグロメット固定の両方に対応。設置できるデスクの厚みは約12～50mmと幅広く、オフィスのしっかりしたデスクから自宅のコンパクトなテーブルまで、さまざまな環境で使用可能だ。さらに、補強プレートが付属し、天板への負荷を分散するので、ガラス素材や薄い天板でも傷やたわみが出にくい。このほか、ベンキューでは、シングルモニターアームの新色モデル「BSH02」も同時発売する。カラーはホワイト。こちらも最大20kgの高耐荷重設計となっており、仕様もほぼ共通だ。価格は1万4400円。