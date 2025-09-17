録音から文字起こし・翻訳までこなす AIイヤホンとAIレコーダーが一般販売開始

AI活用で音声を文字起こし AIイヤホンとレコーダーが発売

通話や会議を録音 文字起こしから要約までAIで簡単処理

viaim RecDot（左からブラック、ホワイト）

ケースに入れて録音も可能で集音範囲は7m。

音声データはイヤホンのフラッシュメモリーに保存される

イヤホン単体で9時間使用可能。ワイヤレス充電にも対応する

周囲の騒音を自動検知し、ノイズキャンセリングレベルを調整

viaim NoteKit

3ステップで録音を始められる

全指向性マイクと独自アルゴリズムで集音

AIテクノロジー系ハードウェア企業「HONG KONG FUTURE INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LIMITED」の日本総代理店「VISION INTELLIGENCE」は9月12日、AIイヤホン「viaim RecDot」、AIレコーダー「viaim NoteKit」の2製品をAmazon、ビックカメラ.com、ヨドバシドットコムで発売した。「viaim RecDot」は、通話や会話をワンタッチで録音し、文字起こし・翻訳・要約までを1台で完結できるスマートイヤホン。骨伝導マイクとAIノイズ除去機能を備え、騒がしい環境下でも自分の声を的確に捉え、クリアな音質で記録できる。文字起こし・翻訳は21言語に対応し、記録したものは最大300人までリアルタイムで共有可能な「テキストライブ機能」を使用できる。二次元コードやURLを読み取るだけなので、セミナーや商談など、大人数が参加する場でも活躍する。多言語対応チャットボット機能では、ChatGPT-5や、OpenAI o3などの大規模言語モデルに対応。会議記録を対象にした検索や対話も可能となっている。イヤホンとしての性能については、ハイレゾ認証の高音質、ケースとの併用で最大36時間駆動するロングバッテリーを採用。最大48dBの騒音を軽減できるスマートアクティブノイズキャンセリング機能も搭載している。IP55の防水・防塵規格にも対応し、スポーツシーンなどでも気軽に使用できる。カラーはシルバーとブラックの2色展開で、価格は3万4800円。「viaim NoteKit」は、USBポートに接続するだけで使用できるAI搭載のPC専用AIレコーダー。こちらも簡単な操作で会議や打ち合わせを録音し、文字起こし・翻訳・要約まで処理できる。最大5mの高集音性能と話者識別機能を備えており、翻訳は21言語に対応。RecDot同様、多人数での共有に便利な「テキストライブ機能」も備えている。本体は、USB Type-A、Type-Cの両方に対応しており、シンプル設計でコンパクト。ISO 27001準拠のセキュリティー環境で日本国内のサーバーを使用するため、安心して使用できる。価格は、1万3800円。