リビングまるごと「絶望のラクーンシティ」 レグザ×バイオハザード最新作 特設サイト公開・TGS 2025の試遊台にも

レグザ×バイオハザード最新作

バイオ最新作の推奨画質・音質取得 レグザなら快適にゲームを遊べる

43Z670R

「バイオハザード レクイエム」の

推奨画質・音質を取得

TGS 2025カプコン ブースでは 特製うちわを配布 声優の花江夏樹さんのバイオ試遊動画を配信へ

カプコンブースではコラボ特製うちわを配布

TVS REGZAは9月16日、カプコンが開発中のゲームタイトル「バイオハザード レクイエム」とコラボレーションして「リビングごと、絶望のラクーンシティへ ゲームするなら断然レグザ！」をキーワードとしたプロモーションを開始した。9月25日から開催の東京ゲームショウのカプコンブースの試遊台として、同社の液晶テレビ「43Z670R」が採用されるほか、レグザのゲーム機能を解説した特設サイトを公開している。4K液晶レグザZ6シリーズ「Z670R」は、43V型と50V型をラインアップ。144Hz VRR入力、最小遅延速度約0.83msecと、ゲームを遊ぶのにも適した性能を有する。さらに、ゲーム機に合わせて設定を自動変更する「オートゲームアジャスト」機能、暗いシーンのプレー時に役立つ暗部ガンマ調整、照準を表示するアシスト機能などを搭載する。気になる動画を二つ同時に楽しめる「ダブルウィンドウ」に対応し、攻略動画を見ながらゲームを進めるといった使い方も可能だ。画質・音質面では、カプコンの画質・音質確認を経て「バイオハザード レクイエム」の推奨画質・音質を取得。バイオハザード特有の腐敗の質感まで生々しく表現し、背後からの息遣いなども鮮明に聞こえ、全身で恐怖を感じられる。公開された特設サイトでは、バイオ最新作の世界観を生かしながら、レグザの画質・音質・ゲーム機能を解説。さらに、大画面でゲームを遊ぶ楽しさを紹介している。東京ゲームショウのカプコンブースでは、バイオハザード レクイエムとのコラボレーションうちわを配布。表には主人公グレース・アッシュクロフトを、裏にはレグザとバイオのコラボレーションビジュアルをデザインしたものとなっている。試遊1回につき一つ配布する予定で、今後のキャンペーンなどでも配布するとのこと。また、ゲームショウ初日の9月25日18時からは、声優・花江夏樹さんの「バイオハザード レクイエム」試遊動画が自身の公式YouTubeチャンネルで公開される。試遊に使用されるのは、レグザ史上最大サイズのタイムシフトマシン4K Mini LED液晶レグザ「110Z990R」だ。