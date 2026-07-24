2026.7.24 15:00

スマホ・PC

USB Type-CとUSB Type-Aの両方を搭載、エレコムのAI写真編集ソフト付き高速ポータブルSSD

SSD

SHARE ON

　エレコムは、USB Type-CとUSB Type-Aのコネクター二つを搭載したポータブルSSDを7月下旬に発売する。最大10Gbpsの高速データ転送に対応するほか、サイバーリンクのAI写真編集ソフト「CyberLink PhotoDirector（Windows版）」が付属されている。250GB、500GB、1TB（1000GB）の3モデルを用意しており、いずれもグレーカラー。

USB 10Gbps外付けポータブルSSD

最大550MB／秒の高速転送で大容量データも快適

　新製品は、変換アダプターやケーブルを用意する必要がなく、Windows PCやMacはもちろん、iPhone、iPad、Androidスマートフォンなど、幅広い機器に直接接続できる。スマートフォン内の写真や動画を保存したり、PCとのデータ移動を行ったりと、手軽にデータ管理できる。
 
USB Type-CとUSB Type-Aのコネクター二つを搭載

　SSDはUSB 10Gbps（USB 3.2 Gen2）に対応し、読み込み最大550MB／秒、書き込み最大500MB／秒の高速転送を実現する。動画ファイルや高画質写真など容量の大きなデータも短時間でバックアップできるほか、HDDのような駆動部分がないため、衝撃や振動に強く静音性にも優れている。
 
USB 10Gbps対応の高速データ転送

　PhotoDirector（Windows版）が付属されているため、明るさや色味の調整といった基本編集に加え、AIを活用した画像補正や画像生成機能なども利用できる。SSDに保存した写真をそのまま編集できるため、旅行やイベントで撮影した写真の整理・加工に役立つ。
 
PhotoDirector（Windows版）付き

　サイズが約66×18×8mm、重さが約27gとコンパクト。USBメモリー感覚で持ち運べる。
 
軽量コンパクト設計でポケットなどに入れて気軽に持ち運べる

　ストラップホールも備え、カバンやキーリングなどに取り付けて携帯できる。外部電源不要のUSBバスパワー駆動にも対応し、接続するだけで利用できる。
 
ストラップホールを装備

　「PlayStation 5（PS5）」での動作確認が行われており、ゲームデータの保存先としても利用できる。なお、PS5専用ソフトは外付けSSDから直接起動することはできない。
 
ゲームデータが保存できる

　エレコムの新しいポータブルSSDは、USB Type-CとUSB Type-Aの両対応でスマートフォンとPCをシームレスにつなぐだけでなく、AI写真編集ソフトまで付属するのが大きな強み。写真や動画の保存先としてはもちろん、編集環境までまとめて手に入れたいユーザーにぴったりの製品といえそうだ。
写真ギャラリー
SSD

SHARE ON

注目の記事

スマホを充電しながらデータ転送や映像出力ができる！ バッファローの超小型USB Type-Cハブ ゲームも動画編集も快適なPCIe 4.0対応M.2 SSD、「Samsung 990 SSD」発売 価格高騰受けDDR4メモリー採用 高コスパ・省スペースのミニPC MINISFORUM「NAB9S」 約20gで高速1050MB／sとType-A／Cに対応、手のひらサイズのSSD「Revolve R10 mini」 写真整理もトラブル解決もAIに任せる、富士通「FMV」新ノートPCが使いやすさで進化

外部リンク

エレコム＝https://www.elecom.co.jp/
前の記事 次の記事

RECOMMEND おすすめの記事

くらしを彩る

エアコンの電気代が高すぎる！今日からできる冷房・暖房の節電術。電気代高騰に負けない賢い使い方のコツ

売れてるもの

骨伝導イヤホン 調べたら6月の販売数No.1は意外なメーカーの製品だった！【BCNランキング】

家電とIT

スマホを置いたら自動で冷却 イヤホンも充電できる冷却クーラー サンワサプライから登場

PR

EcoFlowのポータブル電源＋ポータブルエアコンでアウトドアの楽しさ爆上がり！　特別クーポンでEcoFlow製品をお得に購入しよう

くらしを彩る

家電の電気代を一覧でチェック 冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどのコストを徹底比較

売れてるもの

値下げ効果でソニー「WF-1000XM6」が浮上、26年6月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10
CLOSE
売れてるもの
売れてるもの TOP 売れ筋速報 売れてる分析
家電とIT
家電とIT TOP 生活 おでかけ スマホ・PC
くらしを彩る
くらしを彩る TOP 暮らしにプラス かしこく暮らす 豆知識
特集
特集 TOP カラリと快適生活 完全ワイヤレスイヤホン最前線 おうちエンタメ、極上計画 どうなるモバブ わたしの「ひんやり」最適解。
話題
話題 TOP 生活 ローカル
お役立ち
お役立ち TOP ファイナンス VOD ゲーミング 格安SIM
BCN AWARD
2026 2025

注目のキーワード

完全ワイヤレスイヤホン ヘッドホン・イヤホン モバイルバッテリー

ITと家電の「売れてるもの」でくらしを彩るメディア

CLOSE
売れてるもの
売れ筋速報 売れてる分析
家電とIT
生活 おでかけ スマホ・PC
くらしを彩る
暮らしにプラス かしこく暮らす 豆知識
特集
カラリと快適生活 完全ワイヤレスイヤホン最前線 おうちエンタメ、極上計画 どうなるモバブ わたしの「ひんやり」最適解。
話題
生活 ローカル
お役立ち
ファイナンス VOD ゲーミング 格安SIM
BCN AWARD
2026 2025

注目のキーワード

完全ワイヤレスイヤホン ヘッドホン・イヤホン モバイルバッテリー

ITと家電の「売れてるもの」でくらしを彩るメディア