新規録り下ろしボイス64種を実装 アイマス20周年記念×ONKYO「天海春香」モデルの完全ワイヤレスイヤホンが登場

アイマス20周年 「天海春香」モデル登場

最新機種がベース モチーフデザインを落とし込んだ特別仕様

CP-TWS01F 「天海春香」コラボレーションモデル

各機能説明

関連グッズも展開中

デレマスコラボ 第二弾は販売延期に

オンキヨーは9月11日15時まで、完全ワイヤレスイヤホン「アイドルマスター20周年記念『天海春香』コラボレーションモデル」の受注販売を行っている。価格は2万2000円。「ONKYO DIRECT」や秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」で販売中だ。アイドルマスター20周年記念「天海春香」コラボレーションモデルは、最新機種「CP-TWS01F」をベースに、充電ケース天面に作品タイトルとアイドル名を含むモチーフデザイン、両ハウジングに「天海春香」をイメージしたモチーフアイコンを配置。音声ガイダンスは「天海春香」新規録り下ろしボイスを採用する。「日常モード（32ワード）」と「アイドルモード（32ワード）」の2モードを用意しており、計64ワードのボイスを楽しめる。このほか、描き下ろしイラストを使用した「A4クリアファイル」「ラメ入りアクリルスタンド」「グリッター缶バッジ」「ワイヤレス充電器」「イヤホンポーチ」も展開中だ。なお、同時展開を予定していた「アイドルマスター シンデレラガールズ 第二弾コラボレーションモデル」の「神崎蘭子」「佐久間まゆ」「速水奏」「堀裕子」の4モデルについては、デザイン改定の可能性が生じたため、販売延期が発表されている。