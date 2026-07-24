2026.7.24 07:00スマホ・PC
新規録り下ろしボイス64種を実装 アイマス20周年記念×ONKYO「天海春香」モデルの完全ワイヤレスイヤホンが登場
オンキヨーは9月11日15時まで、完全ワイヤレスイヤホン「アイドルマスター20周年記念『天海春香』コラボレーションモデル」の受注販売を行っている。価格は2万2000円。「ONKYO DIRECT」や秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」で販売中だ。写真ギャラリー
音声ガイダンスは「天海春香」新規録り下ろしボイスを採用する。「日常モード（32ワード）」と「アイドルモード（32ワード）」の2モードを用意しており、計64ワードのボイスを楽しめる。
このほか、描き下ろしイラストを使用した「A4クリアファイル」「ラメ入りアクリルスタンド」「グリッター缶バッジ」「ワイヤレス充電器」「イヤホンポーチ」も展開中だ。
なお、同時展開を予定していた「アイドルマスター シンデレラガールズ 第二弾コラボレーションモデル」の「神崎蘭子」「佐久間まゆ」「速水奏」「堀裕子」の4モデルについては、デザイン改定の可能性が生じたため、販売延期が発表されている。
最新機種がベース モチーフデザインを落とし込んだ特別仕様アイドルマスター20周年記念「天海春香」コラボレーションモデルは、最新機種「CP-TWS01F」をベースに、充電ケース天面に作品タイトルとアイドル名を含むモチーフデザイン、両ハウジングに「天海春香」をイメージしたモチーフアイコンを配置。
音声ガイダンスは「天海春香」新規録り下ろしボイスを採用する。「日常モード（32ワード）」と「アイドルモード（32ワード）」の2モードを用意しており、計64ワードのボイスを楽しめる。
このほか、描き下ろしイラストを使用した「A4クリアファイル」「ラメ入りアクリルスタンド」「グリッター缶バッジ」「ワイヤレス充電器」「イヤホンポーチ」も展開中だ。
なお、同時展開を予定していた「アイドルマスター シンデレラガールズ 第二弾コラボレーションモデル」の「神崎蘭子」「佐久間まゆ」「速水奏」「堀裕子」の4モデルについては、デザイン改定の可能性が生じたため、販売延期が発表されている。
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外部リンク
アイドルマスター20周年特設サイト＝https://idolmaster-official.jp/20th_anniversary 通販サイト 「ONKYO DIRECT」＝https://onkyodirect.jp/shop/pages/HARUKA_EARPHONE.aspx
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