2026.7.24 16:00

スマホ・PC

作業服のイメージを払拭した「空調ウエア」が洋服の青山から、ビジネスシーンに合うデザインで猛暑の通勤・営業を快適に

扇風機

SHARE ON

　青山商事は、「洋服の青山」ブランドからビジネス向けの「空調ウエア」を7月22日から発売している。ファン付きならではの涼しさと、ビジネスシーンになじむデザインを両立したのが特徴。カラーはネイビーとチャコールグレーの2色。サイズはM・L・LLの3サイズを用意している。価格は1万7490円。

「空調ウエア」新製品が洋服の青山から

シャツ感覚で着られる

　最近の猛暑や長引く夏によって、通勤や外回り中の暑さ対策はビジネスパーソンにとって重要な課題だ。一方、空調ウエアは作業着の印象が強く、シャツやスラックスと合わせにくいという声もあった。そこで、アパレルメーカーとしてのノウハウを生かし、ビジネススタイルに自然になじむ空調ウエアを新たに企画。暑さ対策と見た目のスマートさを両立する製品として開発した。
 
ビジネススタイルに自然になじむ

　今回のモデルは「シャツアウター」タイプで、ファン稼働時の不自然な膨らみを抑える独自パターンを採用。衣服内の風の流れを確保しながらも、スマートなシルエットを実現した。サンエスによる「FZN 空調風神服」の技術と、洋服の青山のデザイン性を融合することで、営業職や通勤時でも違和感なく着用できるよう仕上げた。
 
「シャツアウター」タイプ

　付属のファンとバッテリーは軽量で、バッテリーの重さが約165g、ファンが1基当たり約95g。長時間の着用でも負担になりにくいという。風量は3段階で調整でき、強モードで約3.5時間、弱モードで最大約10時間の連続使用が可能なため、1日を通した外出や営業活動にも対応する。
 
付属のファン
 
バッテリー

　猛暑が当たり前になりつつある今、洋服の青山の空調ウエアはビジネスシーン向けに進化させた新提案。外回りや通勤時の暑さに悩むビジネスパーソンにとって、注目のアイテムになりそうだ。
写真ギャラリー
扇風機

SHARE ON

あわせて読みたい

日常使いでも便利 キーエンスが作ったペルチェ素子搭載の空調ウェ...

　工場自動化関連事業を手掛けるキーエンスの新規事業会社メイカーズは7月16日、業界初となる半固体モバイルバッテリー採用空調ウェア「HVACウ...

注目の記事

サーキュレーターでエアコンのない部屋の寝苦しさを軽減！ 家で立場の弱い父親による夏の快眠術 「サーキュレーター」の併用で、エアコンの電気代を節約 ウェアラブルエアコン（ウェアコン）とは？ 首掛け・服型など種類別の特徴とおすすめモデルを徹底解説 エアコンは何年使うのが正解？　電気代と故障リスクから考える買い替え 2027年の省エネ基準で何が変わる？ エアコンのおすすめ機種と失敗しない選び方を徹底解説

外部リンク

「空調ウエア」＝https://www.y-aoyama.jp/ec/shop/goods/search.aspx?mysize_ignore=&keyword=FUJIN&filterbrand=&price__from=&price__to=&filterstock=0
前の記事

RECOMMEND おすすめの記事

くらしを彩る

エアコンの電気代が高すぎる！今日からできる冷房・暖房の節電術。電気代高騰に負けない賢い使い方のコツ

売れてるもの

骨伝導イヤホン 調べたら6月の販売数No.1は意外なメーカーの製品だった！【BCNランキング】

家電とIT

スマホを置いたら自動で冷却 イヤホンも充電できる冷却クーラー サンワサプライから登場

PR

EcoFlowのポータブル電源＋ポータブルエアコンでアウトドアの楽しさ爆上がり！　特別クーポンでEcoFlow製品をお得に購入しよう

くらしを彩る

家電の電気代を一覧でチェック 冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどのコストを徹底比較

売れてるもの

値下げ効果でソニー「WF-1000XM6」が浮上、26年6月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10
CLOSE
売れてるもの
売れてるもの TOP 売れ筋速報 売れてる分析
家電とIT
家電とIT TOP 生活 おでかけ スマホ・PC
くらしを彩る
くらしを彩る TOP 暮らしにプラス かしこく暮らす 豆知識
特集
特集 TOP カラリと快適生活 完全ワイヤレスイヤホン最前線 おうちエンタメ、極上計画 どうなるモバブ わたしの「ひんやり」最適解。
話題
話題 TOP 生活 ローカル
お役立ち
お役立ち TOP ファイナンス VOD ゲーミング 格安SIM
BCN AWARD
2026 2025

注目のキーワード

完全ワイヤレスイヤホン ヘッドホン・イヤホン モバイルバッテリー

ITと家電の「売れてるもの」でくらしを彩るメディア

CLOSE
売れてるもの
売れ筋速報 売れてる分析
家電とIT
生活 おでかけ スマホ・PC
くらしを彩る
暮らしにプラス かしこく暮らす 豆知識
特集
カラリと快適生活 完全ワイヤレスイヤホン最前線 おうちエンタメ、極上計画 どうなるモバブ わたしの「ひんやり」最適解。
話題
生活 ローカル
お役立ち
ファイナンス VOD ゲーミング 格安SIM
BCN AWARD
2026 2025

注目のキーワード

完全ワイヤレスイヤホン ヘッドホン・イヤホン モバイルバッテリー

ITと家電の「売れてるもの」でくらしを彩るメディア