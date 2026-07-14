2027年の省エネ基準で何が変わる？ エアコンのおすすめ機種と失敗しない選び方を徹底解説

就寝時のエアコン「つけっぱなし」はなぜ当たり前になったのか？ ...

2019年7月、BCN＋Rは「就寝時のエアコン『つけっぱなし』は5割超、設定温度は？」という記事を掲載した。ダイキン工業の調査をもとにした記...