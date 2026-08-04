ソフマップ、小学生対象「8月8日リユースの日」イベントに初出展！

イベント告知

リユースPC組み立て体験とソフマップ店舗を巡るスタンプラリーを開催

「秋葉原スタンプラリー」のゴールはソフマップ AKIBA 駅前館

「ソフマップオリジナルA4クリアファイル」

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ソフマップは、8月7日・8日に「アキバ・スクエア（秋葉原UDX 2F）」（東京都千代田区）で開催される小学生とその保護者を対象とした体験型イベント「8月8日リユースの日～笑顔をつないで、未来のチカラに。～」に初出展する。2026年「8月8日リユースの日」実行委員会が主催する「8月8日リユースの日」イベントのソフマップブースでは、実際のリユースPCを活用した「パソコン組み立て体験」を実施する。あわせて、秋葉原地区のソフマップ3店舗を巡る「秋葉原スタンプラリー」を開催する。スタンプラリーの台紙はマップとなっており、3店舗すべてのスタンプを集めた小学生以下の子どもには、お菓子の詰め合わせをプレゼントする。「パソコン組み立て体験」では、PCの内部構造や役割を学べるだけでなく、部品交換や整備によって再び活躍できるリユースPCの組み立てを通じ、資源の有効活用や環境保全について考えるきっかけを提供する。このほか、来場特典として、リユースに関するクイズやPC・環境についての豆知識を掲載した「ソフマップオリジナルA4クリアファイル」をプレゼントする。なお、「パソコン組み立て体験」は定員制で、参加には「8月8日リユースの日」イベントへの事前申し込みが必要（小学生の子どものみ／保護者は子ども1人につき2人まで入場可能。未就学児は保護者同伴で入場可能）。参加は無料。ブースごとの予約は必要なく、当日の受付方法などの詳細は会場で案内する。「8月8日リユースの日」イベントには、ソフマップのほか、アップガレージ、カメラのキタムラ、K-ブランドオフ、コメ兵、ハードオフコーポレーション、Belong、ブックオフグループホールディングス、マーケットエンタープライズ、メルカリがブース出展する。開催時間は8月7日が11時～15時、8月8日が11時～17時（第一部11時～、第二部14時入場開始）。対象は小学校1～6年生だが、各ブースでの体験推奨年齢は小学3年生以上が中心となっている。